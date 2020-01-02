Сибарит написав:

Alfa_Bank написав: Все вказано Пункт 3.4.8.3. та 3.4.9., сторінка 70 актуальної версії ДБО. Все вказано Пункт 3.4.8.3. та 3.4.9., сторінка 70 актуальної версії ДБО.

Я не пользуюсь кредитами и не имею срочных обязательств, но сложившаяся ситуация меня заинтересовала.Я нашел пункты ДБО, в которых упоминается необходимость погашения в опердень. Также я нашел упоминание о том, что продолжительность опердня устанавливает банк и публикует его на сайте. Я не сомневаюсь, что юридически все чисто, и где-то на сайте время есть.Проблема в том, что минут за 20 поисков по сайту я информации о параметрах опердня не нашел, зато нашел много упоминаний просто дня в факах, которые предназначены для информирования клиентов, которые не осилят многостраничный документ, а слово "опердень" прочитают с неправильным ударением и сочтут ругательным.Получается, что все законно, но абсолютно не гуманно.Предложение гаситься за 3 дня не спасает, поскольку слишком большой запас вызывает стремление к оптимизации.