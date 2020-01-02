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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 жов, 2021 17:05
Прошу пояснить.
п. тарифов карты вайт:
5.5 безготівкове списання з Рахунку без використання Системи
Інтернет-сервісу «My Alfa-bank», крім п.5.2 - 2% mi n 25 грн.
Что за операции сюда входят?
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Додано: Вів 19 жов, 2021 17:07
mephala написав:
но считать 17-00 зашкваром как вы говорите - это эпатаж.
Я считаю зашкваром не конкретно 17:00, а биллинг прям посреди опердня.
Вся банковская кухня должна работать вне опердня, а не в разгаре оного
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Додано: Вів 19 жов, 2021 17:16
Сибарит написав: Alfa_Bank написав:
Все вказано Пункт 3.4.8.3. та 3.4.9., сторінка 70 актуальної версії ДБО.
Я не пользуюсь кредитами и не имею срочных обязательств, но сложившаяся ситуация меня заинтересовала.
Я нашел пункты ДБО, в которых упоминается необходимость погашения в опердень. Также я нашел упоминание о том, что продолжительность опердня устанавливает банк и публикует его на сайте. Я не сомневаюсь, что юридически все чисто, и где-то на сайте время есть.
Проблема в том, что минут за 20 поисков по сайту я информации о параметрах опердня не нашел, зато нашел много упоминаний просто дня в факах, которые предназначены для информирования клиентов, которые не осилят многостраничный документ, а слово "опердень" прочитают с неправильным ударением и сочтут ругательным.
Получается, что все законно, но абсолютно не гуманно.
Предложение гаситься за 3 дня не спасает, поскольку слишком большой запас вызывает стремление к оптимизации.
В приведённом офпредом пункте 3.4.8.3 речь идёт о условиях оплаты "Обов’язкового щомісячного платежу"-ОМП.
А ОМП по этому счёту я оплатил ещё 08.10,а основная часть суммы провелась по счёту в РД.
В результате настоящим ДБО регламентируеться только время проводки ОМП.
Востаннє редагувалось yuraes
в Вів 19 жов, 2021 17:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 17:21
mustbe написав: mephala написав:
но считать 17-00 зашкваром как вы говорите - это эпатаж.
Я считаю зашкваром не конкретно 17:00, а биллинг прям посреди опердня.
Вся банковская кухня должна работать вне опердня, а не в разгаре оного
а если банк работает тру 24/7/365 ?
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Додано: Вів 19 жов, 2021 17:27
mephala написав:
а если банк работает тру 24/7/365 ?
Никто так не работает, и алла - в том числе.
Все карательные операции должны проводиться по окончанию соответствующих периодов:
опердень, РП, ЛП и тд.
Но никак не посреди них
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Додано: Вів 19 жов, 2021 17:27
yuraes написав:
В приведённом офпредом пункте 3.4.8.3 речь идёт о условиях оплаты "Обов’язкового щомісячного платежу"-ОМП.
А ОМП по этому счёту я оплатил ещё 08.10
В результате время пополнения настоящим ДБО не регламентируеться.
странно однако. у вас возмущение ради самого возмущения?
под вас, как отвечал офпред, подходит пункт 3.4.9
правда там загадочное "з порушенням строку, встановленого для його здійснення".
но это уже сами дальше выясняйте - я удаляюсь. если вы сами ничего не читаете что отвечает офпред то зачем оно мне нада.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 17:30
mustbe написав: mephala написав:
а если банк работает тру 24/7/365 ?
Никто так не работает, и алла - в том числе.
Все карательные операции должны проводиться по окончанию соответствующих периодов:
опердень, РП, ЛП и тд.
Но никак не посреди них
я не говорю про аллу.
я у вас спрашиваю как должен будет работать банк если будет тру 24/7/365?
куда он свой биллинг всунет по вашей версии?
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Додано: Вів 19 жов, 2021 17:32
mephala написав: yuraes написав:
В приведённом офпредом пункте 3.4.8.3 речь идёт о условиях оплаты "Обов’язкового щомісячного платежу"-ОМП.
А ОМП по этому счёту я оплатил ещё 08.10
В результате время пополнения настоящим ДБО не регламентируеться.
странно однако. у вас возмущение ради самого возмущения?
под вас, как отвечал офпред, подходит пункт 3.4.9
Странно однако. Зачем же офпред писал про 3.4.8.3 ? У него написание ради самого написания ?
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Додано: Вів 19 жов, 2021 17:35
mephala написав:
я у вас спрашиваю как должен будет работать банк если будет тру 24/7/365?
Понятия не имею.
Когда будут честные 24*7*365 - тогда и подумаем
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Додано: Вів 19 жов, 2021 17:47
yuraes написав:
В приведённом офпредом пункте 3.4.8.3 речь идёт о условиях оплаты "Обов’язкового щомісячного платежу"-ОМП.
А ОМП по этому счёту я оплатил ещё 08.10,а основная часть суммы провелась по счёту в РД.
В результате настоящим ДБО регламентируеться только время проводки ОМП.
ОМП == Обов’язковий мінімальний платіж
, а не Обов’язковий щомісячний платіж
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