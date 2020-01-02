yuraes написав: В приведённом офпредом пункте 3.4.8.3 речь идёт о условиях оплаты "Обов’язкового щомісячного платежу"-ОМП. А ОМП по этому счёту я оплатил ещё 08.10 В результате время пополнения настоящим ДБО не регламентируеться.
странно однако. у вас возмущение ради самого возмущения? под вас, как отвечал офпред, подходит пункт 3.4.9 правда там загадочное "з порушенням строку, встановленого для його здійснення". но это уже сами дальше выясняйте - я удаляюсь. если вы сами ничего не читаете что отвечает офпред то зачем оно мне нада.
Я как раз читаю. И в этом пункте 3.4.9 именно дословно так и написано :"з порушенням строку, встановленого для його здійснення" А этим "строком" и есть расчётная дата. А пополнение моё провелось по счёту этой расчётной датой. Если я не укладывался по времени,то зачем они зачисляли этой датой? А раз зачислили,то всё, точка- все условия выполнены.
yuraes написав:В приведённом офпредом пункте 3.4.8.3 речь идёт о условиях оплаты "Обов’язкового щомісячного платежу"-ОМП. А ОМП по этому счёту я оплатил ещё 08.10,а основная часть суммы провелась по счёту в РД. В результате настоящим ДБО регламентируеться только время проводки ОМП.
ОМП == Обов’язковий мінімальний платіж, а не Обов’язковий щомісячний платіж
Раскажите пожалуйста про отличия. К сожалению в ДБО,раздел"терміни"есть определение только для ОМП