mephala написав:
странно однако. у вас возмущение ради самого возмущения?
под вас, как отвечал офпред, подходит пункт 3.4.9
правда там загадочное "з порушенням строку, встановленого для його здійснення".
но это уже сами дальше выясняйте - я удаляюсь. если вы сами ничего не читаете что отвечает офпред то зачем оно мне нада.
Я как раз читаю.
И в этом пункте 3.4.9 именно дословно так и написано :"з порушенням строку, встановленого для його здійснення"
А этим "строком" и есть расчётная дата.
А пополнение моё провелось по счёту этой расчётной датой.
Если я не укладывался по времени,то зачем они зачисляли этой датой?
А раз зачислили,то всё, точка- все условия выполнены.