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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9956995799589959

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:49

  mephala написав:
  yuraes написав: В приведённом офпредом пункте 3.4.8.3 речь идёт о условиях оплаты "Обов’язкового щомісячного платежу"-ОМП.
А ОМП по этому счёту я оплатил ещё 08.10
В результате время пополнения настоящим ДБО не регламентируеться.


странно однако. у вас возмущение ради самого возмущения?
под вас, как отвечал офпред, подходит пункт 3.4.9
правда там загадочное "з порушенням строку, встановленого для його здійснення".
но это уже сами дальше выясняйте - я удаляюсь. если вы сами ничего не читаете что отвечает офпред то зачем оно мне нада.

Я как раз читаю.
И в этом пункте 3.4.9 именно дословно так и написано :"з порушенням строку, встановленого для його здійснення"
А этим "строком" и есть расчётная дата.
А пополнение моё провелось по счёту этой расчётной датой.
Если я не укладывался по времени,то зачем они зачисляли этой датой?
А раз зачислили,то всё, точка- все условия выполнены.
yuraes
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 18:05

  Kalgan написав:
  yuraes написав:В приведённом офпредом пункте 3.4.8.3 речь идёт о условиях оплаты "Обов’язкового щомісячного платежу"-ОМП.
А ОМП по этому счёту я оплатил ещё 08.10,а основная часть суммы провелась по счёту в РД.
В результате настоящим ДБО регламентируеться только время проводки ОМП.

ОМП == Обов’язковий мінімальний платіж, а не Обов’язковий щомісячний платіж :!:

Раскажите пожалуйста про отличия.
К сожалению в ДБО,раздел"терміни"есть определение только для ОМП
yuraes
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 18:15

  копейка написав:Прошу пояснить.
п. тарифов карты вайт:
5.5 безготівкове списання з Рахунку без використання Системи
Інтернет-сервісу «My Alfa-bank», крім п.5.2 - 2% mi n 25 грн.

Что за операции сюда входят?

Це комісія за переказ з рахунку через касу банку. Тобто звернувшись у відділення банку ви можете повідомити, що вам потрібно зробити переказ з рахунку через касу на рахунок 3-іх осіб.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 9956995799589959
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