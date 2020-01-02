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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9956995799589959

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 18:05

  Kalgan написав:
  yuraes написав:В приведённом офпредом пункте 3.4.8.3 речь идёт о условиях оплаты "Обов’язкового щомісячного платежу"-ОМП.
А ОМП по этому счёту я оплатил ещё 08.10,а основная часть суммы провелась по счёту в РД.
В результате настоящим ДБО регламентируеться только время проводки ОМП.

ОМП == Обов’язковий мінімальний платіж, а не Обов’язковий щомісячний платіж :!:

Раскажите пожалуйста про отличия.
К сожалению в ДБО,раздел"терміни"есть определение только для ОМП
yuraes
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 18:15

  копейка написав:Прошу пояснить.
п. тарифов карты вайт:
5.5 безготівкове списання з Рахунку без використання Системи
Інтернет-сервісу «My Alfa-bank», крім п.5.2 - 2% mi n 25 грн.

Что за операции сюда входят?

Це комісія за переказ з рахунку через касу банку. Тобто звернувшись у відділення банку ви можете повідомити, що вам потрібно зробити переказ з рахунку через касу на рахунок 3-іх осіб.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 18:50

Читаю я вот этот разведенный на 10 страниц... дискус. И понимаю, что правильно делаю, когда гашусь в РД-1.
Чесслово, не стоит процентов за 1 день риск влететь сразу и намного.
Хотя каждому свое, конечно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 19:12

Alfa_Bank
Возможность выбора Кешью появляется по прошествии трех дней и после выбора категорий уже можно участвовать в акции Сенсационный бонус?[/quote]
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 19:28

  mephala написав:
  mustbe написав:
  mephala написав:а если банк работает тру 24/7/365 ?

Никто так не работает, и алла - в том числе.

Все карательные операции должны проводиться по окончанию соответствующих периодов:
опердень, РП, ЛП и тд.
Но никак не посреди них


я не говорю про аллу.
я у вас спрашиваю как должен будет работать банк если будет тру 24/7/365?
куда он свой биллинг всунет по вашей версии?

Это как раз не сложно. Считать можно когда угодно, но исходные данные нужно брать по состоянию на момент окончания последнего дня периода (а в котором часу он заканчивается можно прописать и в регламенте, но всяко не позже 23:59:59).
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 19:53

  Искатель написав:Читаю я вот этот разведенный на 10 страниц... дискус. И понимаю, что правильно делаю, когда гашусь в РД-1.
Чесслово, не стоит процентов за 1 день риск влететь сразу и намного.
Хотя каждому свое, конечно.

Безусловно каждому свое. Но заметьте даже в этом 10-страничном с.... скажем "споре ни о чем" четко прослеживается одна фича - те свиньи которые гасятся в РД делают это в первой половине дня (идеальным считаю промежуток времени 9am-10am). И проблем не имеют ни с РД, ни с %% за один день. Ну а те "подсвинки" кто по непонятным причинам тянет до последнего - да ИМХО играют с огнем. Но кто ж им доХтУр, мож они кайф ловят от того чтобы загасится попИзже, а потом выхрюкать себе лояльность банки. Но тут да - suum cuique ;)
Flamingo
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