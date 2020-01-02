Kalgan написав:
ОМП == Обов’язковий мінімальний платіж, а не Обов’язковий щомісячний платіж
Раскажите пожалуйста про отличия.
К сожалению в ДБО,раздел"терміни"есть определение только для ОМП
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Додано: Вів 19 жов, 2021 18:05
Раскажите пожалуйста про отличия.
К сожалению в ДБО,раздел"терміни"есть определение только для ОМП
Додано: Вів 19 жов, 2021 18:15
Це комісія за переказ з рахунку через касу банку. Тобто звернувшись у відділення банку ви можете повідомити, що вам потрібно зробити переказ з рахунку через касу на рахунок 3-іх осіб.
Додано: Вів 19 жов, 2021 18:50
Читаю я вот этот разведенный на 10 страниц... дискус. И понимаю, что правильно делаю, когда гашусь в РД-1.
Чесслово, не стоит процентов за 1 день риск влететь сразу и намного.
Хотя каждому свое, конечно.
Додано: Вів 19 жов, 2021 19:12
Alfa_Bank
Возможность выбора Кешью появляется по прошествии трех дней и после выбора категорий уже можно участвовать в акции Сенсационный бонус?[/quote]
Додано: Вів 19 жов, 2021 19:28
Это как раз не сложно. Считать можно когда угодно, но исходные данные нужно брать по состоянию на момент окончания последнего дня периода (а в котором часу он заканчивается можно прописать и в регламенте, но всяко не позже 23:59:59).
Додано: Вів 19 жов, 2021 19:53
Безусловно каждому свое. Но заметьте даже в этом 10-страничном с.... скажем "споре ни о чем" четко прослеживается одна фича - те свиньи которые гасятся в РД делают это в первой половине дня (идеальным считаю промежуток времени 9am-10am). И проблем не имеют ни с РД, ни с %% за один день. Ну а те "подсвинки" кто по непонятным причинам тянет до последнего - да ИМХО играют с огнем. Но кто ж им доХтУр, мож они кайф ловят от того чтобы загасится попИзже, а потом выхрюкать себе лояльность банки. Но тут да - suum cuique
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