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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 жов, 2021 18:15
копейка написав:
Прошу пояснить.
п. тарифов карты вайт:
5.5 безготівкове списання з Рахунку без використання Системи
Інтернет-сервісу «My Alfa-bank», крім п.5.2 - 2% mi n 25 грн.
Что за операции сюда входят?
Це комісія за переказ з рахунку через касу банку. Тобто звернувшись у відділення банку ви можете повідомити, що вам потрібно зробити переказ з рахунку через касу на рахунок 3-іх осіб.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 18:50
Читаю я вот этот разведенный на 10 страниц... дискус. И понимаю, что правильно делаю, когда гашусь в РД-1.
Чесслово, не стоит процентов за 1 день риск влететь сразу и намного.
Хотя каждому свое, конечно.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 19:28
mephala написав: mustbe написав: mephala написав:
а если банк работает тру 24/7/365 ?
Никто так не работает, и алла - в том числе.
Все карательные операции должны проводиться по окончанию соответствующих периодов:
опердень, РП, ЛП и тд.
Но никак не посреди них
я не говорю про аллу.
я у вас спрашиваю как должен будет работать банк если будет тру 24/7/365?
куда он свой биллинг всунет по вашей версии?
Это как раз не сложно. Считать можно когда угодно, но исходные данные нужно брать по состоянию на момент окончания последнего дня периода (а в котором часу он заканчивается можно прописать и в регламенте, но всяко не позже 23:59:59).
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Додано: Вів 19 жов, 2021 19:53
Искатель написав:
Читаю я вот этот разведенный на 10 страниц... дискус. И понимаю, что правильно делаю, когда гашусь в РД-1.
Чесслово, не стоит процентов за 1 день риск влететь сразу и намного.
Хотя каждому свое, конечно.
Безусловно каждому свое. Но заметьте даже в этом 10-страничном с.... скажем "споре ни о чем" четко прослеживается одна фича - те свиньи которые гасятся в РД делают это в первой половине дня (идеальным считаю промежуток времени 9am-10am). И проблем не имеют ни с РД, ни с %% за один день. Ну а те "подсвинки" кто по непонятным причинам тянет до последнего - да ИМХО играют с огнем. Но кто ж им доХтУр, мож они кайф ловят от того чтобы загасится попИзже, а потом выхрюкать себе лояльность банки. Но тут да - suum cuique
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Flamingo
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Додано: Вів 19 жов, 2021 20:15
Flamingo написав:
9am-10am
У Алки часто бывает, шо 2..3х дневные покупки из блока проводятся с 11 до 13.
Но чаще всего дааа, к 8:00 все проводки уже на месте
Востаннє редагувалось Amethyst
в Вів 19 жов, 2021 20:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 20:16
Alfa_Bank, да, спасибо, сейчас MyAlfa ок
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Додано: Вів 19 жов, 2021 20:32
копейка написав:
Возможность выбора Кешью появляется по прошествии трех дней и после выбора категорий уже можно участвовать в акции Сенсационный бонус?
Також ціквить дане питання
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Додано: Вів 19 жов, 2021 20:52
Water написав: mephala написав:3.4.8.3. Сторони погоджуються, що при виконанні зобов’язань Клієнта ... Позовна давність за спорами включаючи, але не обмежуючись, відшкодуванням збитків, сплати неустойок (штрафів) тощо, становить 50 (п’ятдесят) років
Вот это выделенное законно?
При разборках в суде можно ходатайствовать о признании этого пункта никчемным и применении стандартных норм ГК (на основании того, что этот пункт ущемляет одну из сторон, ставит в неравное положение, даёт другой стороне преимущество и т.д.)
Если судья ходатайство удовлетворил (что очень вероятно) и срок более 3 (или сколько там сейчас?) лет - далее идёт ходатайство о признании этого долга просроченным и списании на основании тех же норм ГК
На практике не проверял
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 19 жов, 2021 20:59
Прошу уточнить навигацию, а именно:
ссылка тарифов в п.
5.3 операції по Рахунку з використанням Системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» (Прим. 16)
указывает на 16. Тарифи по послугам системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» розміщені на сайти Банку у Розділі Пакети послуг/Тарифи
та умови/ Додаток 8
где искать этот додаток8?
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копейка
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Додано: Вів 19 жов, 2021 21:04
Вкладчик1234 написав: Water написав: mephala написав:3.4.8.3. Сторони погоджуються, що при виконанні зобов’язань Клієнта ... Позовна давність за спорами включаючи, але не обмежуючись, відшкодуванням збитків, сплати неустойок (штрафів) тощо, становить 50 (п’ятдесят) років
Вот это выделенное законно?
При разборках в суде можно ходатайствовать о признании этого пункта никчемным и применении стандартных норм ГК (на основании того, что этот пункт ущемляет одну из сторон, ставит в неравное положение, даёт другой стороне преимущество и т.д.)
Если судья ходатайство удовлетворил (что очень вероятно) и срок более 3 (или сколько там сейчас?) лет - далее идёт ходатайство о признании этого долга просроченным и списании на основании тех же норм ГК
На практике не проверял
Стаття 259. Зміна тривалості позовної давності
1. Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін.Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі.
2. Позовна давність, встановлена законом, не може бути скорочена за домовленістю сторін.
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Kalgan
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