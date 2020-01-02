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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9957995899599960

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:10

  extreme_lviv_ua написав:
  копейка написав:Возможность выбора Кешью появляется по прошествии трех дней и после выбора категорий уже можно участвовать в акции Сенсационный бонус?
Також ціквить дане питання

Можно сразу, не дожидаясь появления категорий.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:26

  mustbe написав:Опердень - это базовое понятие.

Да, базовое, но интересно было почитать, как мало кто знает, что это такое.

Под оперднем (операционным днем банка, ОДБ) обычно понимается период между открытием и закрытием этого операционного дня. Т.е. это период, когда в операционной системе банка совершаются или могут совершаться операции. Любые, даже такие о которых клиенты не подозревают.

Например, после открытия опердня, еще до того как в систему запускают работников и до того, как они начинают обслуживать клиентов, в операционной системе банка (ее тоже иногда и особенно раньше называли ОДБ, а сейчас называют АБС или САБ) выполняется переоценка валют по полученным от НБУ курсам на этот день. Это нужно потому, что валюта в банках учитывается дважды, собственно в валюте и параллельно в гривневом эквиваленте.

Поздно вечером или ночью, когда в операционной системе банка уже закрылись ряд составляюших ее подсистем (например, касса), в ней может совершаться еще много операций, например, сворачивания или расщепления счетов, начисления %, а также других технологических и регламентных операций, влияюших на баланс (остатки на счетах).

Кстати, % могут начисляться и зачисляться на счета и днем. Но обычно днем это массово не делают, т.к. это тяжелый процесс, который может сильно нагружать систему и базу и мешать обслуживанию клиентов или выполнению других операций.

Если же это не массовый процесс, например, нужно закрыть счет, посчитать и выплатить по нему все %, то это не вызывает проблем.

Т.о. % можно считать и выплачивать когда угодно (это определяется договорами и регламентами), но только на открытом опердне, т.к. на закрытом никаких активных операций быть не может.

На закрытом дне не может быть и операций по СЭП НБУ, т.к. у него тоже есть учетный период - операционный день, имеющий свое открытие и закрытие. Сейчас СЭП НБУ стала работать круглосуточно (или почти круглосуточно), поэтому и операционный день банка подстраивается под ее. Т.е. если, например, касса (кассовая подсистема) ночью не работает или, скажем кредиты (вручную) ночью не выдаются, т.е. в работе этих подсистем могут быть большие перерывы, то подсистема СЭП НБУ как только закроется, так сразу и открывается, но уже следующим рабочим (или операционным) днем.

Т.о. рабочий день (рабочие часы), календарный день и операционный день банка - это не одно и то же. Рабочий день (часы) банка определяется одними правилами, а понятие операционого дня (если под ним не понимается что-то другое) относится к операционной (информационной, автоматизированной) системе банка.

При закрытом операционном дне также осуществляются некоторые технологические операции, требуюшие определенного времени, например, архивирования, копирования и проверки баз. Но внутри него не могут совершаться никакие активные (т.е. изменяюшие баланс) операции.

В обшем, с технологической точки зрения это не так просто, как может казаться. Но грубо и очень условно, опердень, например, может закрыться в 12 ночи, а затем частично открыться следующей датой через пару минут, а полностью - через несколько часов.

И это я еще не рассказываю о том, что бывает, когда возникают проблемы и появляются ситуации, когда уже нужно начинать обслуживать клиентов, а еще (полностью или частично) не закрыт предыдуший операционный день и соответственно не открыт новый.

Т.о., еще раз, операционный день - это не рабочий и не календарный день, а процедуры EOD (содержашие огромное количество проверок и других технологических и регламентных операций) - та еще вещь. Впрочем, как и открытие опердня.

Вот взялся рассказать, а теперь думаю стоило ли, т.к. очень много получается. Может кому-то таки пригодится?
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:41

  Kalgan написав:Стаття 259. Зміна тривалості позовної давності

1. Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін.Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі.
2. Позовна давність, встановлена законом, не може бути скорочена за домовленістю сторін.

Ну и все, значит с 50-ю годами в лес. Публичный договор не укладається в письмовій формі. Кроме того его и по другим причинам можно признать никчемным. Юристы Альфы любят брать на понт и писать всякие нісенітниці.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:51

Re: Альфа-Банк

newbie написав:
  Kalgan написав:Стаття 259. Зміна тривалості позовної давності

1. Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін.Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі.
2. Позовна давність, встановлена законом, не може бути скорочена за домовленістю сторін.

Ну и все, значит с 50-ю годами в лес. Публичный договор не укладається в письмовій формі. Кроме того его и по другим причинам можно признать никчемным. Юристы Альфы любят брать на понт и писать всякие нісенітниці.
Приват и покруче выписывал, а вообще, чем воздух сотрясать, лучше приведите пример, где увеличение срока исковой давности оспорили в суде
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:58

  mustbe написав:
  mephala написав:
  mustbe написав:Ни один вменяемый банк не проведёт деньги, приехавшие в 23:00 этим же числом.
Этот приход проведётся следующим днём, и это правильно


это ваш личный опыт или теория?

Личный опыт.
У вас есть опровержения ?

Если захочет и у него все автоматизированнно, то проведет, даже в 23:59. И депозит откроет этой же датой. Зачем ему задерживать? Тем более, что невозможно провести сейчас, а дату поставить завтрашнюю.

Задерживают, когда недостаточная автоматизация процессов и слабая интеграция систем (они взаимодействуют один или несколько раз в день), кроме того есть ручные контроли. Тогда да, проводят на следуюший день.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 22:02

Так форма договора может быть либо устной, либо письменной. Тут явно не устная. А письменная она разная-и путем обмена электронными сообщениями, и прочие выкрутасы с электронными кодами, присоединениями, погодженнями и другими извращениями, даже с подписью пальцем на экране смарта, тут не все так просто. Поэтому, скорее всего оспорить что-то по позовной давности тут вряд ли получится.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 22:51

  newbie написав:Если захочет и у него все автоматизированнно, то проведет, даже в 23:59. И депозит откроет этой же датой. Зачем ему задерживать?

Затем, что опердень этого кал.дня уже закрыт.
Мы же говорим не про теоретическую теорию, а про практическую практику.
Назовите хоть одну банку, которая примет деньги в 23:00 и проведёт их по счёту этим же календарным днём
mustbe
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