Додано: Вів 19 жов, 2021 21:26

mustbe написав: Опердень - это базовое понятие. Опердень - это базовое понятие.

Да, базовое, но интересно было почитать, как мало кто знает, что это такое.Под оперднем (операционным днем банка, ОДБ) обычно понимается период между открытием и закрытием этого операционного дня. Т.е. это период, когда в операционной системе банка совершаются или могут совершаться операции. Любые, даже такие о которых клиенты не подозревают.Например, после открытия опердня, еще до того как в систему запускают работников и до того, как они начинают обслуживать клиентов, в операционной системе банка (ее тоже иногда и особенно раньше называли ОДБ, а сейчас называют АБС или САБ) выполняется переоценка валют по полученным от НБУ курсам на этот день. Это нужно потому, что валюта в банках учитывается дважды, собственно в валюте и параллельно в гривневом эквиваленте.Поздно вечером или ночью, когда в операционной системе банка уже закрылись ряд составляюших ее подсистем (например, касса), в ней может совершаться еще много операций, например, сворачивания или расщепления счетов, начисления %, а также других технологических и регламентных операций, влияюших на баланс (остатки на счетах).Кстати, % могут начисляться и зачисляться на счета и днем. Но обычно днем это массово не делают, т.к. это тяжелый процесс, который может сильно нагружать систему и базу и мешать обслуживанию клиентов или выполнению других операций.Если же это не массовый процесс, например, нужно закрыть счет, посчитать и выплатить по нему все %, то это не вызывает проблем.Т.о. % можно считать и выплачивать когда угодно (это определяется договорами и регламентами), но только на открытом опердне, т.к. на закрытом никаких активных операций быть не может.На закрытом дне не может быть и операций по СЭП НБУ, т.к. у него тоже есть учетный период - операционный день, имеющий свое открытие и закрытие. Сейчас СЭП НБУ стала работать круглосуточно (или почти круглосуточно), поэтому и операционный день банка подстраивается под ее. Т.е. если, например, касса (кассовая подсистема) ночью не работает или, скажем кредиты (вручную) ночью не выдаются, т.е. в работе этих подсистем могут быть большие перерывы, то подсистема СЭП НБУ как только закроется, так сразу и открывается, но уже следующим рабочим (или операционным) днем.Т.о. рабочий день (рабочие часы), календарный день и операционный день банка - это не одно и то же. Рабочий день (часы) банка определяется одними правилами, а понятие операционого дня (если под ним не понимается что-то другое) относится к операционной (информационной, автоматизированной) системе банка.При закрытом операционном дне также осуществляются некоторые технологические операции, требуюшие определенного времени, например, архивирования, копирования и проверки баз. Но внутри него не могут совершаться никакие активные (т.е. изменяюшие баланс) операции.В обшем, с технологической точки зрения это не так просто, как может казаться. Но грубо и очень условно, опердень, например, может закрыться в 12 ночи, а затем частично открыться следующей датой через пару минут, а полностью - через несколько часов.И это я еще не рассказываю о том, что бывает, когда возникают проблемы и появляются ситуации, когда уже нужно начинать обслуживать клиентов, а еще (полностью или частично) не закрыт предыдуший операционный день и соответственно не открыт новый.Т.о., еще раз, операционный день - это не рабочий и не календарный день, а процедуры EOD (содержашие огромное количество проверок и других технологических и регламентных операций) - та еще вещь. Впрочем, как и открытие опердня.Вот взялся рассказать, а теперь думаю стоило ли, т.к. очень много получается. Может кому-то таки пригодится?