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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9958995999609961>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 20:59

Re: Альфа-Банк

Прошу уточнить навигацию, а именно:
ссылка тарифов в п.
5.3 операції по Рахунку з використанням Системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» (Прим. 16)

указывает на
16. Тарифи по послугам системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» розміщені на сайти Банку у Розділі Пакети послуг/Тарифи
та умови/ Додаток 8

где искать этот додаток8?
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:04

  Вкладчик1234 написав:
  Water написав:
  mephala написав:3.4.8.3. Сторони погоджуються, що при виконанні зобов’язань Клієнта ... Позовна давність за спорами включаючи, але не обмежуючись, відшкодуванням збитків, сплати неустойок (штрафів) тощо, становить 50 (п’ятдесят) років

Вот это выделенное законно?

При разборках в суде можно ходатайствовать о признании этого пункта никчемным и применении стандартных норм ГК (на основании того, что этот пункт ущемляет одну из сторон, ставит в неравное положение, даёт другой стороне преимущество и т.д.)
Если судья ходатайство удовлетворил (что очень вероятно) и срок более 3 (или сколько там сейчас?) лет - далее идёт ходатайство о признании этого долга просроченным и списании на основании тех же норм ГК
На практике не проверял :)

Стаття 259. Зміна тривалості позовної давності

1. Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін.Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі.
2. Позовна давність, встановлена законом, не може бути скорочена за домовленістю сторін.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:10

  extreme_lviv_ua написав:
  копейка написав:Возможность выбора Кешью появляется по прошествии трех дней и после выбора категорий уже можно участвовать в акции Сенсационный бонус?
Також ціквить дане питання

Можно сразу, не дожидаясь появления категорий.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:26

  mustbe написав:Опердень - это базовое понятие.

Да, базовое, но интересно было почитать, как мало кто знает, что это такое.

Под оперднем (операционным днем банка, ОДБ) обычно понимается период между открытием и закрытием этого операционного дня. Т.е. это период, когда в операционной системе банка совершаются или могут совершаться операции. Любые, даже такие о которых клиенты не подозревают.

Например, после открытия опердня, еще до того как в систему запускают работников и до того, как они начинают обслуживать клиентов, в операционной системе банка (ее тоже иногда и особенно раньше называли ОДБ, а сейчас называют АБС или САБ) выполняется переоценка валют по полученным от НБУ курсам на этот день. Это нужно потому, что валюта в банках учитывается дважды, собственно в валюте и параллельно в гривневом эквиваленте.

Поздно вечером или ночью, когда в операционной системе банка уже закрылись ряд составляюших ее подсистем (например, касса), в ней может совершаться еще много операций, например, сворачивания или расщепления счетов, начисления %, а также других технологических и регламентных операций, влияюших на баланс (остатки на счетах).

Кстати, % могут начисляться и зачисляться на счета и днем. Но обычно днем это массово не делают, т.к. это тяжелый процесс, который может сильно нагружать систему и базу и мешать обслуживанию клиентов или выполнению других операций.

Если же это не массовый процесс, например, нужно закрыть счет, посчитать и выплатить по нему все %, то это не вызывает проблем.

Т.о. % можно считать и выплачивать когда угодно (это определяется договорами и регламентами), но только на открытом опердне, т.к. на закрытом никаких активных операций быть не может.

На закрытом дне не может быть и операций по СЭП НБУ, т.к. у него тоже есть учетный период - операционный день, имеющий свое открытие и закрытие. Сейчас СЭП НБУ стала работать круглосуточно (или почти круглосуточно), поэтому и операционный день банка подстраивается под ее. Т.е. если, например, касса (кассовая подсистема) ночью не работает или, скажем кредиты (вручную) ночью не выдаются, т.е. в работе этих подсистем могут быть большие перерывы, то подсистема СЭП НБУ как только закроется, так сразу и открывается, но уже следующим рабочим (или операционным) днем.

Т.о. рабочий день (рабочие часы), календарный день и операционный день банка - это не одно и то же. Рабочий день (часы) банка определяется одними правилами, а понятие операционого дня (если под ним не понимается что-то другое) относится к операционной (информационной, автоматизированной) системе банка.

При закрытом операционном дне также осуществляются некоторые технологические операции, требуюшие определенного времени, например, архивирования, копирования и проверки баз. Но внутри него не могут совершаться никакие активные (т.е. изменяюшие баланс) операции.

В обшем, с технологической точки зрения это не так просто, как может казаться. Но грубо и очень условно, опердень, например, может закрыться в 12 ночи, а затем частично открыться следующей датой через пару минут, а полностью - через несколько часов.

И это я еще не рассказываю о том, что бывает, когда возникают проблемы и появляются ситуации, когда уже нужно начинать обслуживать клиентов, а еще (полностью или частично) не закрыт предыдуший операционный день и соответственно не открыт новый.

Т.о., еще раз, операционный день - это не рабочий и не календарный день, а процедуры EOD (содержашие огромное количество проверок и других технологических и регламентных операций) - та еще вещь. Впрочем, как и открытие опердня.

Вот взялся рассказать, а теперь думаю стоило ли, т.к. очень много получается. Может кому-то таки пригодится?
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:41

  Kalgan написав:Стаття 259. Зміна тривалості позовної давності

1. Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін.Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі.
2. Позовна давність, встановлена законом, не може бути скорочена за домовленістю сторін.

Ну и все, значит с 50-ю годами в лес. Публичный договор не укладається в письмовій формі. Кроме того его и по другим причинам можно признать никчемным. Юристы Альфы любят брать на понт и писать всякие нісенітниці.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:51

Re: Альфа-Банк

newbie написав:
  Kalgan написав:Стаття 259. Зміна тривалості позовної давності

1. Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін.Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі.
2. Позовна давність, встановлена законом, не може бути скорочена за домовленістю сторін.

Ну и все, значит с 50-ю годами в лес. Публичный договор не укладається в письмовій формі. Кроме того его и по другим причинам можно признать никчемным. Юристы Альфы любят брать на понт и писать всякие нісенітниці.
Приват и покруче выписывал, а вообще, чем воздух сотрясать, лучше приведите пример, где увеличение срока исковой давности оспорили в суде
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:58

  mustbe написав:
  mephala написав:
  mustbe написав:Ни один вменяемый банк не проведёт деньги, приехавшие в 23:00 этим же числом.
Этот приход проведётся следующим днём, и это правильно


это ваш личный опыт или теория?

Личный опыт.
У вас есть опровержения ?

Если захочет и у него все автоматизированнно, то проведет, даже в 23:59. И депозит откроет этой же датой. Зачем ему задерживать? Тем более, что невозможно провести сейчас, а дату поставить завтрашнюю.

Задерживают, когда недостаточная автоматизация процессов и слабая интеграция систем (они взаимодействуют один или несколько раз в день), кроме того есть ручные контроли. Тогда да, проводят на следуюший день.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 22:02

Так форма договора может быть либо устной, либо письменной. Тут явно не устная. А письменная она разная-и путем обмена электронными сообщениями, и прочие выкрутасы с электронными кодами, присоединениями, погодженнями и другими извращениями, даже с подписью пальцем на экране смарта, тут не все так просто. Поэтому, скорее всего оспорить что-то по позовной давности тут вряд ли получится.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 22:51

  newbie написав:Если захочет и у него все автоматизированнно, то проведет, даже в 23:59. И депозит откроет этой же датой. Зачем ему задерживать?

Затем, что опердень этого кал.дня уже закрыт.
Мы же говорим не про теоретическую теорию, а про практическую практику.
Назовите хоть одну банку, которая примет деньги в 23:00 и проведёт их по счёту этим же календарным днём
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 07:24

  Water написав:
  mephala написав:3.4.8.3. Сторони погоджуються, що при виконанні зобов’язань Клієнта ... Позовна давність за спорами включаючи, але не обмежуючись, відшкодуванням збитків, сплати неустойок (штрафів) тощо, становить 50 (п’ятдесят) років

Вот это выделенное законно?

Уважаемый представитель банка!
Прошу сказать где и когда я подписал пункт 3.4.8.3.
Т.е. меня интересует без воды:
1. Где.
2. Когда
3. Нигде и никогда.
Спасибо.
Water
 
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