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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9958995999609961

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 08:04

  Water написав:...Т.е. меня интересует без воды:
...


Так "Water" с английского и переводится как "вода"! : )

О различных способах подписания (НЕ только ручкой документа в виде пачки бумаги, прошитой и с пронумерованными страницами) - написано выше. Могу тоже посоветовать Вам поискать судебную практику оспаривания ставших привычными уже банковских договоров присоединения, а ЕСЛИ НЕ найдете - попробовать самому его оспорить, с потерей кучи средств и времени на участие в суд. процессе...

А пункт об увеличении сроков исковой давности - считаю обоюдным, НЕ в интересах одной из сторон, так он касается и Вас, и банка (ссылаясь на него, Вы, например, можете и через 49 лет начать тяжбу с банком о нарушении банком Ваших прав). Соотв., не вижу зацепки, чтобы признать этот пункт ущемляющим именно Ваши права.

Good luck!
Миша-клиент
 
Повідомлень: 485
З нами з: 02.11.08
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  #<1 ... 9958995999609961
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