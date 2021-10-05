Так "Water" с английского и переводится как "вода"! : )
О различных способах подписания (НЕ только ручкой документа в виде пачки бумаги, прошитой и с пронумерованными страницами) - написано выше. Могу тоже посоветовать Вам поискать судебную практику оспаривания ставших привычными уже банковских договоров присоединения, а ЕСЛИ НЕ найдете - попробовать самому его оспорить, с потерей кучи средств и времени на участие в суд. процессе...
А пункт об увеличении сроков исковой давности - считаю обоюдным, НЕ в интересах одной из сторон, так он касается и Вас, и банка (ссылаясь на него, Вы, например, можете и через 49 лет начать тяжбу с банком о нарушении банком Ваших прав). Соотв., не вижу зацепки, чтобы признать этот пункт ущемляющим именно Ваши права.
Good luck!