Додано: Сер 20 жов, 2021 09:38

mustbe написав: Затем, что опердень этого кал.дня уже закрыт. Затем, что опердень этого кал.дня уже закрыт.

Назовите хоть одну банку, которая примет деньги в 23:00 и проведёт их по счёту этим же календарным днём

В 23 закрывать опердень могут только очень маленькие банки. Ну или раньше такое было, в 22 день закрыли и свалили домой. Затем в 8 утра пришли, быстренько открыли новый день и с 9 обслуживают клиентов.Сейчас не так, особенно с круглосуточной (или квазикруглосуточной работой) СЭП НБУ и некоторых других подсистем, а также в больших банках, в которых опердень может закрываться в 3 или 4 ночи. Это если все хорошо, а если нет, то утром открытие опердня задержат или будут открываться по частям, т.е. только некоторые подсистемы.Касательно календарного дня приведу еще пример, что опердень 31 декабря может длиться 3 календарных дня. Т.е. этот опердень (и год) могут закрыть 2 января.Если операция внутрибанковская и интернет-банкинг хорошо интегрирован с АБС (без ручных контролей), то это наверное сделает любой банк.Если имеется ввиду СЭП НБУ, то надо смотреть на регламенты, если в них прописано 23/7, то будет, как Вы говорите.Я смотрел на это применительно к депозитам и внутрибанковским платежам (проводкам). И был удовлетворен тем, что депозит, открытый в 23:59 проходил этим же днем (и он ведь тоже содержит проводки).