Water написав:...Т.е. меня интересует без воды: ...
Так "Water" с английского и переводится как "вода"! : )
О различных способах подписания (НЕ только ручкой документа в виде пачки бумаги, прошитой и с пронумерованными страницами) - написано выше. Могу тоже посоветовать Вам поискать судебную практику оспаривания ставших привычными уже банковских договоров присоединения, а ЕСЛИ НЕ найдете - попробовать самому его оспорить, с потерей кучи средств и времени на участие в суд. процессе...
А пункт об увеличении сроков исковой давности - считаю обоюдным, НЕ в интересах одной из сторон, так он касается и Вас, и банка (ссылаясь на него, Вы, например, можете и через 49 лет начать тяжбу с банком о нарушении банком Ваших прав). Соотв., не вижу зацепки, чтобы признать этот пункт ущемляющим именно Ваши права.
Faceless написав:Приват и покруче выписывал, а вообще, чем воздух сотрясать, лучше приведите пример, где увеличение срока исковой давности оспорили в суде
Ну и в т.ч. его посылали в сад, признавая его публичные договора никчемными, что уже стало практикой, имеются прецеденты решений ВСУ. Это применяется, в основном, в кредитных спорах.
Зачем оспаривать увеличение исковой давности я не знаю. Тут это увеличение кого-то это возмущало и я указал на зацепку для возможности оспаривания этого. А также на слабые позиции юристов Альфы, некачественно прорабатывающих вопросы и несущих всякую галиматью.
Типа того, что доказательством предоставления услуги является факт присоединения к публичному договору (кстати никчемному). Без каких-то более внятных пояснений того, как и когда она предоставлялась и в чем заключалась.
В общем, уровень наперсточников - стоял, смотрел, значит плати. А вернее мы у тебя сами деньги из кармана стырили и это было согласно ДБО.
mustbe написав:Алла не перестаёт удивлять стабильностью своих глюков. Хотел вывести орехи. Сенс спросил: на дебетку или на кредитку ? Ответил: на дебетку, конечно. Сенс сказал: ок. И вывел на кредитку )
Проблема не нова, имеет место быть с самого появления орехов. И никто и не чешется чтобы исправить ситуацию. Поддержка в чате взяла таймаут на рассмотрение этой архи-сложной проблемы.
Финал этой захватывающей истории. Ответили в чате. В переводе с аллыного на русский: Почему так произошло мы не знаем, помочь ничем не можем, досвидос.
Занавес. Ни обицянок, ни пробачень, все сталося само собою... )
mustbe написав:Затем, что опердень этого кал.дня уже закрыт.
В 23 закрывать опердень могут только очень маленькие банки. Ну или раньше такое было, в 22 день закрыли и свалили домой. Затем в 8 утра пришли, быстренько открыли новый день и с 9 обслуживают клиентов.
Сейчас не так, особенно с круглосуточной (или квазикруглосуточной работой) СЭП НБУ и некоторых других подсистем, а также в больших банках, в которых опердень может закрываться в 3 или 4 ночи. Это если все хорошо, а если нет, то утром открытие опердня задержат или будут открываться по частям, т.е. только некоторые подсистемы.
Касательно календарного дня приведу еще пример, что опердень 31 декабря может длиться 3 календарных дня. Т.е. этот опердень (и год) могут закрыть 2 января.
Назовите хоть одну банку, которая примет деньги в 23:00 и проведёт их по счёту этим же календарным днём
Если операция внутрибанковская и интернет-банкинг хорошо интегрирован с АБС (без ручных контролей), то это наверное сделает любой банк.
Если имеется ввиду СЭП НБУ, то надо смотреть на регламенты, если в них прописано 23/7, то будет, как Вы говорите.
Я смотрел на это применительно к депозитам и внутрибанковским платежам (проводкам). И был удовлетворен тем, что депозит, открытый в 23:59 проходил этим же днем (и он ведь тоже содержит проводки).
Добрый день. Как там правильно гасить карту Хамелеон, чтобы не выпасть из льготного периода? Если карта открыта 20.09, то сегодня нужно что то вносить по карте? Сколько реально льготный период. В приложении пишет, что нет необходимости вносить платеж в этом месяце.