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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9958995999609961

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 08:04

  Water написав:...Т.е. меня интересует без воды:
...


Так "Water" с английского и переводится как "вода"! : )

О различных способах подписания (НЕ только ручкой документа в виде пачки бумаги, прошитой и с пронумерованными страницами) - написано выше. Могу тоже посоветовать Вам поискать судебную практику оспаривания ставших привычными уже банковских договоров присоединения, а ЕСЛИ НЕ найдете - попробовать самому его оспорить, с потерей кучи средств и времени на участие в суд. процессе...

А пункт об увеличении сроков исковой давности - считаю обоюдным, НЕ в интересах одной из сторон, так он касается и Вас, и банка (ссылаясь на него, Вы, например, можете и через 49 лет начать тяжбу с банком о нарушении банком Ваших прав). Соотв., не вижу зацепки, чтобы признать этот пункт ущемляющим именно Ваши права.

Good luck!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 09:04

  Faceless написав:Приват и покруче выписывал, а вообще, чем воздух сотрясать, лучше приведите пример, где увеличение срока исковой давности оспорили в суде

Ну и в т.ч. его посылали в сад, признавая его публичные договора никчемными, что уже стало практикой, имеются прецеденты решений ВСУ. Это применяется, в основном, в кредитных спорах.

Зачем оспаривать увеличение исковой давности я не знаю. Тут это увеличение кого-то это возмущало и я указал на зацепку для возможности оспаривания этого. А также на слабые позиции юристов Альфы, некачественно прорабатывающих вопросы и несущих всякую галиматью.

Типа того, что доказательством предоставления услуги является факт присоединения к публичному договору (кстати никчемному). Без каких-то более внятных пояснений того, как и когда она предоставлялась и в чем заключалась.

В общем, уровень наперсточников - стоял, смотрел, значит плати. А вернее мы у тебя сами деньги из кармана стырили и это было согласно ДБО.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 09:33

а вот интересно как набираются такие здоровенные сообщения?
наверно в ворде каком- нибудь
потом копипаст
и не лень? :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 09:34

  mustbe написав:Алла не перестаёт удивлять стабильностью своих глюков.
Хотел вывести орехи.
Сенс спросил: на дебетку или на кредитку ?
Ответил: на дебетку, конечно.
Сенс сказал: ок. И вывел на кредитку )

Проблема не нова, имеет место быть с самого появления орехов.
И никто и не чешется чтобы исправить ситуацию.
Поддержка в чате взяла таймаут на рассмотрение этой архи-сложной проблемы.

Финал этой захватывающей истории. Ответили в чате.
В переводе с аллыного на русский:
Почему так произошло мы не знаем, помочь ничем не можем, досвидос.

Занавес.
Ни обицянок, ни пробачень, все сталося само собою... )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 09:38

  mustbe написав:Затем, что опердень этого кал.дня уже закрыт.

В 23 закрывать опердень могут только очень маленькие банки. Ну или раньше такое было, в 22 день закрыли и свалили домой. Затем в 8 утра пришли, быстренько открыли новый день и с 9 обслуживают клиентов.

Сейчас не так, особенно с круглосуточной (или квазикруглосуточной работой) СЭП НБУ и некоторых других подсистем, а также в больших банках, в которых опердень может закрываться в 3 или 4 ночи. Это если все хорошо, а если нет, то утром открытие опердня задержат или будут открываться по частям, т.е. только некоторые подсистемы.

Касательно календарного дня приведу еще пример, что опердень 31 декабря может длиться 3 календарных дня. Т.е. этот опердень (и год) могут закрыть 2 января.

Назовите хоть одну банку, которая примет деньги в 23:00 и проведёт их по счёту этим же календарным днём

Если операция внутрибанковская и интернет-банкинг хорошо интегрирован с АБС (без ручных контролей), то это наверное сделает любой банк.

Если имеется ввиду СЭП НБУ, то надо смотреть на регламенты, если в них прописано 23/7, то будет, как Вы говорите.

Я смотрел на это применительно к депозитам и внутрибанковским платежам (проводкам). И был удовлетворен тем, что депозит, открытый в 23:59 проходил этим же днем (и он ведь тоже содержит проводки).
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 09:42

  v57 написав:а вот интересно как набираются такие здоровенные сообщения?

На печатной машинке :)

Это не для Вас. Изучайте матчасть.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 10:02

Re: Альфа-Банк

Добрый день. Как там правильно гасить карту Хамелеон, чтобы не выпасть из льготного периода? Если карта открыта 20.09, то сегодня нужно что то вносить по карте? Сколько реально льготный период. В приложении пишет, что нет необходимости вносить платеж в этом месяце.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 10:12

  newbie написав:
  v57 написав:а вот интересно как набираются такие здоровенные сообщения?

На печатной машинке :)

Это не для Вас. Изучайте матчасть.

пожалейте руки и клаву
v57
 
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