Додано: Сер 20 жов, 2021 11:50

С чувством некоего, как иногда говорят в интернете за пределами этого форума, "кринжа" прочитал весь срач теоретиков правильности гашения кредиток в день биллинга.



На практике никакого правила про гашение до 17:00 не существует, а если и существует, то не работает.



После появления тропинки из тумбы привата неоднократно в целях эксперимента гасился в 18:55 и в 19:05. Соответственно до 19 проводилось сегодняшним числом и учитывалось для расчета комиссии, после - следующим и был, соответственно, попандос.



То же самое касается погашений через МАБ по номеру счета. Там прямо пишут, что после 19:00 пополнение пройдет следующим днём, ну и практика показывает, что пополнение до 19 проходит этим оперднем.



Комиссии же и гашение рассрочек рассчитываются уже после 20:00 (точне не скажу)



Таким образом можно сделать вывод, что опердень у Аллы закрывается на пополнение карточных счетов в 19:00



И если уж чьи-то кривые руки смогли зачислить поздний СЭП текущим днём, то и комиссия должна быть рассчитана этими же руками с учётом сегодняшнего пополнения.