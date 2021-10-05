Вносить минимальный платёж нужно с 21 числа данного месяца по 20 число следующего месяца (до 19.00 - 20 числа), так как минимальный платёж сформируется 20 числа вечером после 20.00.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 10:53
Вносить минимальный платёж нужно с 21 числа данного месяца по 20 число следующего месяца (до 19.00 - 20 числа), так как минимальный платёж сформируется 20 числа вечером после 20.00.
Додано: Сер 20 жов, 2021 11:02
Коллеги, у меня сегодня РД по Тревелу. Есть с десяток рассрочек, погашение которых уже началось. Сенс и МАБ светит сумму к погашению без учета платежей по рассрочкам. Так и надо? Платежи по рассрочкам попадут в следующий льготный период и мне надо закинуть ровно то, что Алла рисует?
Горячка, будучи горячкой, говорит, что сумма к погашению сегодня, будет доступна в Сенсе завтра.
P.S. Заранее спасибо.
Додано: Сер 20 жов, 2021 11:29
Re: Альфа-Банк
Да
Додано: Сер 20 жов, 2021 11:40
Для себе зафіксував, що коли в РД вже до 17:00 не встиг повернути борг, то краще це робити сервісами Альфи і до 20:00, бо в ДБО зафіксовано отаке:
Опосередковано це підтверджується позитивним власним досвідом погашення через старий застосунок по IBAN з пакетки (найпізніше о 19:13 згідно даних у застосунку) і часом, коли зазвичай нараховують оті копійки процентів і платежі за розстрочкою (щонайменше о 19:37). Я розумію, що це до а не після 20:00, але ж на РКО по ЕКО за таке не попав.
Додано: Сер 20 жов, 2021 11:49
Вибачте, якщо завдали незручності. Обов'язково подумаємо над цим питанням, щоб смс надходили в більш зручний час, ваше побажання я передав
Додано: Сер 20 жов, 2021 11:50
С чувством некоего, как иногда говорят в интернете за пределами этого форума, "кринжа" прочитал весь срач теоретиков правильности гашения кредиток в день биллинга.
На практике никакого правила про гашение до 17:00 не существует, а если и существует, то не работает.
После появления тропинки из тумбы привата неоднократно в целях эксперимента гасился в 18:55 и в 19:05. Соответственно до 19 проводилось сегодняшним числом и учитывалось для расчета комиссии, после - следующим и был, соответственно, попандос.
То же самое касается погашений через МАБ по номеру счета. Там прямо пишут, что после 19:00 пополнение пройдет следующим днём, ну и практика показывает, что пополнение до 19 проходит этим оперднем.
Комиссии же и гашение рассрочек рассчитываются уже после 20:00 (точне не скажу)
Таким образом можно сделать вывод, что опердень у Аллы закрывается на пополнение карточных счетов в 19:00
И если уж чьи-то кривые руки смогли зачислить поздний СЭП текущим днём, то и комиссия должна быть рассчитана этими же руками с учётом сегодняшнего пополнения.
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