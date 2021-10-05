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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9960996199629963>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 10:53

  _PORT_UA написав:Добрый день. Как там правильно гасить карту Хамелеон, чтобы не выпасть из льготного периода? Если карта открыта 20.09, то сегодня нужно что то вносить по карте? Сколько реально льготный период. В приложении пишет, что нет необходимости вносить платеж в этом месяце.


Вносить минимальный платёж нужно с 21 числа данного месяца по 20 число следующего месяца (до 19.00 - 20 числа), так как минимальный платёж сформируется 20 числа вечером после 20.00.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:02

Коллеги, у меня сегодня РД по Тревелу. Есть с десяток рассрочек, погашение которых уже началось. Сенс и МАБ светит сумму к погашению без учета платежей по рассрочкам. Так и надо? Платежи по рассрочкам попадут в следующий льготный период и мне надо закинуть ровно то, что Алла рисует?
Горячка, будучи горячкой, говорит, что сумма к погашению сегодня, будет доступна в Сенсе завтра.
P.S. Заранее спасибо.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:29

Re: Альфа-Банк

Avatar написав: Платежи по рассрочкам попадут в следующий льготный период и мне надо закинуть ровно то, что Алла рисует?
Да
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:40

  Amethyst написав:
  Flamingo написав:9am-10am

У Алки часто бывает, шо 2..3х дневные покупки из блока проводятся с 11 до 13.
Но чаще всего дааа, к 8:00 все проводки уже на месте :P

Для себе зафіксував, що коли в РД вже до 17:00 не встиг повернути борг, то краще це робити сервісами Альфи і до 20:00, бо в ДБО зафіксовано отаке:
Операційний день Системи – операційний час, протягом якого здійснюється прийняття та обробка доручень Користувача на здійснення операцій в Системі, та зміна якого здійснюється щоденно о 20-00 годині.

Система «Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» (далі - «Система/ Система МАБ») – програмно-апаратний комплекс, який забезпечує дистанційне обслуговування Клієнтів Банку, в тому числі Дистанційне розпорядження Рахунками Користувача та Інформаційні послуги за допомогою Інтернет-каналів зв’язку. Складовою частиною Системи є мобільні додатки (Alfa-Mobile Ukraine та/або Sense Superapp), призначений для смартфонів/планшетів/інших мобільних пристроїв під керівництвом операційної системи Android або IOS, а також канал надання Банком послуг засобами Мессенджерів (як це передбачено Додатком №8 до Договору).

Опосередковано це підтверджується позитивним власним досвідом погашення через старий застосунок по IBAN з пакетки (найпізніше о 19:13 згідно даних у застосунку) і часом, коли зазвичай нараховують оті копійки процентів і платежі за розстрочкою (щонайменше о 19:37). Я розумію, що це до а не після 20:00, але ж на РКО по ЕКО за таке не попав. :wink:
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:49

  wild.tomcat написав:все збирався запитати, якось руки не доходили, нарешті спитаю - альфа, якому (ч)удаку у вас там прийшла ідея присилати смс в ~2й ночі про те, що нараховано % по депозиту. що ніяк, мать його, не можна почекати і відправити це зранку, в годині так в 8й, хоча б? навіть якщо регламент такий, то що не можна витримати паузу? я розумію ще коли смс про списання, а про нарахування на який вона в той час??? чи це теж заради блага клієнтів і виключно на їх прохання?

Вибачте, якщо завдали незручності. Обов'язково подумаємо над цим питанням, щоб смс надходили в більш зручний час, ваше побажання я передав
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:50

С чувством некоего, как иногда говорят в интернете за пределами этого форума, "кринжа" прочитал весь срач теоретиков правильности гашения кредиток в день биллинга.

На практике никакого правила про гашение до 17:00 не существует, а если и существует, то не работает.

После появления тропинки из тумбы привата неоднократно в целях эксперимента гасился в 18:55 и в 19:05. Соответственно до 19 проводилось сегодняшним числом и учитывалось для расчета комиссии, после - следующим и был, соответственно, попандос.

То же самое касается погашений через МАБ по номеру счета. Там прямо пишут, что после 19:00 пополнение пройдет следующим днём, ну и практика показывает, что пополнение до 19 проходит этим оперднем.

Комиссии же и гашение рассрочек рассчитываются уже после 20:00 (точне не скажу)

Таким образом можно сделать вывод, что опердень у Аллы закрывается на пополнение карточных счетов в 19:00

И если уж чьи-то кривые руки смогли зачислить поздний СЭП текущим днём, то и комиссия должна быть рассчитана этими же руками с учётом сегодняшнего пополнения.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 12:46

  WachtAmRhein написав:С чувством некоего, как иногда говорят в интернете за пределами этого форума, "кринжа" прочитал весь срач теоретиков правильности гашения кредиток в день биллинга.

На практике никакого правила про гашение до 17:00 не существует, а если и существует, то не работает.

После появления тропинки из тумбы привата неоднократно в целях эксперимента гасился в 18:55 и в 19:05. Соответственно до 19 проводилось сегодняшним числом и учитывалось для расчета комиссии, после - следующим и был, соответственно, попандос.

То же самое касается погашений через МАБ по номеру счета. Там прямо пишут, что после 19:00 пополнение пройдет следующим днём, ну и практика показывает, что пополнение до 19 проходит этим оперднем.

Комиссии же и гашение рассрочек рассчитываются уже после 20:00 (точне не скажу)

Таким образом можно сделать вывод, что опердень у Аллы закрывается на пополнение карточных счетов в 19:00

И если уж чьи-то кривые руки смогли зачислить поздний СЭП текущим днём, то и комиссия должна быть рассчитана этими же руками с учётом сегодняшнего пополнения.

Дякую і за Ваш практичний досвід. Перевірив ще раз свій кейс, маю таке уточнення: IBAN з пакетки ініціював о 19:09 (це точно, бо ще о 19:08 ці гроші були в Моні), а вже о 19:13 він зайшов на ЕКО. Ніц не постраждав. Хоча з 19:00 до 20:00 Альфа точно щось вже рахує, тому й справді краще встигати до, а не після 19:00, бо й канали ж не всі можуть працювати...
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:28

  kreuz написав:Дякую і за Ваш практичний досвід. Перевірив ще раз свій кейс, маю таке уточнення: IBAN з пакетки ініціював о 19:09 (це точно, бо ще о 19:08 ці гроші були в Моні), а вже о 19:13 він зайшов на ЕКО. Ніц не постраждав. Хоча з 19:00 до 20:00 Альфа точно щось вже рахує, тому й справді краще встигати до, а не після 19:00, бо й канали ж не всі можуть працювати...


Після 19 то вже як пощастить. Цього місяця ваші перекази по єбан можуть зарахувати, а наступного скажуть вибачайте. Але до 19:00 все працює на відмінно, з моменту колаборації з приватом так точно.

А пізній сеп зараховують наступним днем постійно, хоч і гроші доступними бувають ввечері. Хоч тут і стверджували, що це нібито порушення.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:30

Усім доброго здоров"я.
Добрались руки до Альфи.
Перші враження: після установки Сенс через ДІЮ не авторизує, тільки відео.
На етапі стартових погоджень у додатку питає, чи не маю я ознак зв"язку із США :)
Цікаво, це такий прикол Альфи в Україні чи вони методички не переписали для розробників додатку ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:31

  WachtAmRhein написав:
  kreuz написав:Дякую і за Ваш практичний досвід. Перевірив ще раз свій кейс, маю таке уточнення: IBAN з пакетки ініціював о 19:09 (це точно, бо ще о 19:08 ці гроші були в Моні), а вже о 19:13 він зайшов на ЕКО. Ніц не постраждав. Хоча з 19:00 до 20:00 Альфа точно щось вже рахує, тому й справді краще встигати до, а не після 19:00, бо й канали ж не всі можуть працювати...


Після 19 то вже як пощастить. Цього місяця ваші перекази по єбан можуть зарахувати, а наступного скажуть вибачайте. Але до 19:00 все працює на відмінно, з моменту колаборації з приватом так точно.

А пізній сеп зараховують наступним днем постійно, хоч і гроші доступними бувають ввечері. Хоч тут і стверджували, що це нібито порушення.

Покладаюся я тут не на щастя, а цілком на Альфу. Хоча й вередлива вона, аякже )))
kreuz
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