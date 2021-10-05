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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9960996199629963

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:39

  stas_rst написав:Усім доброго здоров"я.
Добрались руки до Альфи.
Перші враження: після установки Сенс через ДІЮ не авторизує, тільки відео.
На етапі стартових погоджень у додатку питає, чи не маю я ознак зв"язку із США :)
Цікаво, це такий прикол Альфи в Україні чи вони методички не переписали для розробників додатку ?

Обслуговування/відкриття рахунків резидентам США в Альфа-Банку можливе після індивідуального узгодження. Для цього треба звертатись у відділення з паспортом для підтвердження або спростування статусу податкового резидента США. Через це і треба ставити галочку
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:39

  stas_rst написав:На етапі стартових погоджень у додатку питає, чи не маю я ознак зв"язку із США :)

Дивно, що тільки Альфу ви в цьому помітили.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:51

  Alfa_Bank написав:Обслуговування/відкриття рахунків резидентам США в Альфа-Банку можливе після індивідуального узгодження. Для цього треба звертатись у відділення з паспортом для підтвердження або спростування статусу податкового резидента США. Через це і треба ставити галочку

Якщо Ви трактуєте фразу з додатку дослівно "Я не є публічною особою. Не маю ознак зв"язку з США" як питання про "резидент чи ні", то, мабуть, ми по-різному розуміємо українську/російську мову і поняття "зв"язок" і "резидент/громадянин" :)
Зв"язку не маю, але над доцільністю подальших рухів задумався.
Про "бабушку, шапку і уши" знаю :)

  WachtAmRhein написав:
  stas_rst написав:На етапі стартових погоджень у додатку питає, чи не маю я ознак зв"язку із США :)

Дивно, що тільки Альфу ви в цьому помітили.

Ви праві - вперше помітив :)
stas_rst
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