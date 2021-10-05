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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 жов, 2021 13:39
stas_rst написав:
Усім доброго здоров"я.
Добрались руки до Альфи.
Перші враження: після установки Сенс через ДІЮ не авторизує, тільки відео.
На етапі стартових погоджень у додатку питає, чи не маю я ознак зв"язку із США
Цікаво, це такий прикол Альфи в Україні чи вони методички не переписали для розробників додатку ?
Обслуговування/відкриття рахунків резидентам США в Альфа-Банку можливе після індивідуального узгодження. Для цього треба звертатись у відділення з паспортом для підтвердження або спростування статусу податкового резидента США. Через це і треба ставити галочку
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:39
stas_rst написав:
На етапі стартових погоджень у додатку питає, чи не маю я ознак зв"язку із США
Дивно, що тільки Альфу ви в цьому помітили.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:51
Alfa_Bank написав:
Обслуговування/відкриття рахунків резидентам США в Альфа-Банку можливе після індивідуального узгодження. Для цього треба звертатись у відділення з паспортом для підтвердження або спростування статусу податкового резидента США. Через це і треба ставити галочку
Якщо Ви трактуєте фразу з додатку дослівно "Я не є публічною особою. Не маю ознак зв"язку з США"
як питання про "резидент чи ні"
, то, мабуть, ми по-різному розуміємо українську/російську мову і поняття "зв"язок" і "резидент/громадянин"
Зв"язку не маю, але над доцільністю подальших рухів задумався.
Про "бабушку, шапку і уши" знаю
WachtAmRhein написав: stas_rst написав:
На етапі стартових погоджень у додатку питає, чи не маю я ознак зв"язку із США
Дивно, що тільки Альфу ви в цьому помітили.
Ви праві - вперше помітив
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Додано: Сер 20 жов, 2021 14:44
v57 написав:
пожалейте руки и клаву
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