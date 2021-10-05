stas_rst написав:Усім доброго здоров"я. Добрались руки до Альфи. Перші враження: після установки Сенс через ДІЮ не авторизує, тільки відео. На етапі стартових погоджень у додатку питає, чи не маю я ознак зв"язку із США Цікаво, це такий прикол Альфи в Україні чи вони методички не переписали для розробників додатку ?
Обслуговування/відкриття рахунків резидентам США в Альфа-Банку можливе після індивідуального узгодження. Для цього треба звертатись у відділення з паспортом для підтвердження або спростування статусу податкового резидента США. Через це і треба ставити галочку
Alfa_Bank написав:Обслуговування/відкриття рахунків резидентам США в Альфа-Банку можливе після індивідуального узгодження. Для цього треба звертатись у відділення з паспортом для підтвердження або спростування статусу податкового резидента США. Через це і треба ставити галочку
Якщо Ви трактуєте фразу з додатку дослівно "Я не є публічною особою. Не маю ознак зв"язку з США" як питання про "резидент чи ні", то, мабуть, ми по-різному розуміємо українську/російську мову і поняття "зв"язок" і "резидент/громадянин" Зв"язку не маю, але над доцільністю подальших рухів задумався. Про "бабушку, шапку і уши" знаю
WachtAmRhein написав:
stas_rst написав:На етапі стартових погоджень у додатку питає, чи не маю я ознак зв"язку із США
Alfa_Bank Прошу посодействовать в получении логина к доступу до веб версии My Alfa Bank. Два дня потрачены в чате, в котором отсылают обратится снова через 12 часов, сегодня в чате снова сказали обратится через 12 часов или порекомендовали 3344. Во время обращения на 3344 провели идентификацию, потом задавали ненужные вопросы, что и зачем, и в итоге ничем помочь не смогли. Нужно идти в отделение, где я провела пол дня в понедельник с танцами с бубном, чтобы персонал мог получить бонусы при получении пакетной карты и после чего пытаюсь уже два дня решить 1 элементарный вопрос. Получить доступ до Веб версии ИБ, т.к. мне удобно работать на компьютере в определенное время. Это что просто издевательство над клиентом?