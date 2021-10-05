stas_rst написав:Усім доброго здоров"я. Добрались руки до Альфи. Перші враження: після установки Сенс через ДІЮ не авторизує, тільки відео. На етапі стартових погоджень у додатку питає, чи не маю я ознак зв"язку із США Цікаво, це такий прикол Альфи в Україні чи вони методички не переписали для розробників додатку ?
Обслуговування/відкриття рахунків резидентам США в Альфа-Банку можливе після індивідуального узгодження. Для цього треба звертатись у відділення з паспортом для підтвердження або спростування статусу податкового резидента США. Через це і треба ставити галочку
Alfa_Bank написав:Обслуговування/відкриття рахунків резидентам США в Альфа-Банку можливе після індивідуального узгодження. Для цього треба звертатись у відділення з паспортом для підтвердження або спростування статусу податкового резидента США. Через це і треба ставити галочку
Якщо Ви трактуєте фразу з додатку дослівно "Я не є публічною особою. Не маю ознак зв"язку з США" як питання про "резидент чи ні", то, мабуть, ми по-різному розуміємо українську/російську мову і поняття "зв"язок" і "резидент/громадянин" Зв"язку не маю, але над доцільністю подальших рухів задумався. Про "бабушку, шапку і уши" знаю
WachtAmRhein написав:
stas_rst написав:На етапі стартових погоджень у додатку питає, чи не маю я ознак зв"язку із США
Alfa_Bank Прошу посодействовать в получении логина к доступу до веб версии My Alfa Bank. Два дня потрачены в чате, в котором отсылают обратится снова через 12 часов, сегодня в чате снова сказали обратится через 12 часов или порекомендовали 3344. Во время обращения на 3344 провели идентификацию, потом задавали ненужные вопросы, что и зачем, и в итоге ничем помочь не смогли. Нужно идти в отделение, где я провела пол дня в понедельник с танцами с бубном, чтобы персонал мог получить бонусы при получении пакетной карты и после чего пытаюсь уже два дня решить 1 элементарный вопрос. Получить доступ до Веб версии ИБ, т.к. мне удобно работать на компьютере в определенное время и так же просто иметь дополнительный доступ до своих счетов. Т.к. новые клиенты кроме SS не имеют такой возможности. Это что просто издевательство над клиентом?
Востаннє редагувалось копейка в Сер 20 жов, 2021 17:38, всього редагувалось 1 раз.
В какой волшебный бубен надо стукнуть, чтоб Альфа раздуплилась и насчитала 1% кешбека? Написал в чат еще 11 числа, попросили 3 рабочих дня на решение. До сих пор ни ответа, ни привета. Это при том, что еще 11 числа мне написали в чате, что все условия для получения были выполнены. Вчера напомнил о себе, сказали ждать, надеяться и верить. Сегодня еще раз поинтересовался, а сколько собственно ждать. Получил ответ - до 30 дней. Наверное, задача просто непосильная. Это ж сколько времени надо "ответственным сотрудникам", чтобы проверить, что на карте вообще не притрагивались к кредлимиту и стянули сенсом на хамон с другого банка Х грн, которые, к слову, там и лежат до сих пор. На сколько настойчивым борцом за справедливость Альфа хочет меня видеть в данной ситуации?:)
копейка написав:Нужно идти в отделение, где я провела пол дня в понедельник с танцами с бубном, чтобы персонал мог получить бонусы при получении пакетной карты и после чего пытаюсь уже два дня решить 1 элементарный вопрос.
Хехе. Два дня решать удалённо - это только начало долгого пути Через отделение путь куда быстрее. Заводить пакетку - это там бюрократия ещё та, конечно (хотя полдня - это как-то много. Не больше часа должно быть). А вот логин для МАБ дали за минуты. Даже два раза, потому, что с первого раза я SMS случайно грохнул. Правда, второй раз была такая девочка, которую оставили просто посторожить офис и пришлось её убеждать, что логин можно запросить и в отделении тоже, а не только в чате.
zalman_ua написав:В какой волшебный бубен надо стукнуть, чтоб Альфа раздуплилась и насчитала 1% кешбека? Написал в чат еще 11 числа, попросили 3 рабочих дня на решение. До сих пор ни ответа, ни привета. Это при том, что еще 11 числа мне написали в чате, что все условия для получения были выполнены. Вчера напомнил о себе, сказали ждать, надеяться и верить. Сегодня еще раз поинтересовался, а сколько собственно ждать. Получил ответ - до 30 дней.
Я 12го подавал. В начале оптимистично заявили, что уже на следующий день всё выплатят. Потом отмазались про 3 раб дня и я специально уточнил что это до "19.10 включительно". Только что уточнил, как эта дата переводится в грегорианский календарь. В ответ девушка подняла приоритет заявки, чтобы, может быть, "три дня" как-то укоротились. Может завтра скажут, что в стандартных днях они и 30...
zalman_ua написав:В какой волшебный бубен надо стукнуть, чтоб Альфа раздуплилась и насчитала 1% кешбека? Написал в чат еще 11 числа, попросили 3 рабочих дня на решение. До сих пор ни ответа, ни привета. Это при том, что еще 11 числа мне написали в чате, что все условия для получения были выполнены. Вчера напомнил о себе, сказали ждать, надеяться и верить. Сегодня еще раз поинтересовался, а сколько собственно ждать. Получил ответ - до 30 дней. Наверное, задача просто непосильная. Это ж сколько времени надо "ответственным сотрудникам", чтобы проверить, что на карте вообще не притрагивались к кредлимиту и стянули сенсом на хамон с другого банка Х грн, которые, к слову, там и лежат до сих пор. На сколько настойчивым борцом за справедливость Альфа хочет меня видеть в данной ситуации?:)
Напишіть в приватні повідомлення, перевірю на якому етапі вирішення питання та завтра спробую пришвидшити.