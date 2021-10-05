Додано: Сер 20 жов, 2021 18:17

копейка написав: Нужно идти в отделение, где я провела пол дня в понедельник с танцами с бубном, чтобы персонал мог получить бонусы при получении пакетной карты и после чего пытаюсь уже два дня решить 1 элементарный вопрос. Нужно идти в отделение, где я провела пол дня в понедельник с танцами с бубном, чтобы персонал мог получить бонусы при получении пакетной карты и после чего пытаюсь уже два дня решить 1 элементарный вопрос.

zalman_ua написав: В какой волшебный бубен надо стукнуть, чтоб Альфа раздуплилась и насчитала 1% кешбека? Написал в чат еще 11 числа, попросили 3 рабочих дня на решение. До сих пор ни ответа, ни привета. Это при том, что еще 11 числа мне написали в чате, что все условия для получения были выполнены. Вчера напомнил о себе, сказали ждать, надеяться и верить. Сегодня еще раз поинтересовался, а сколько собственно ждать. Получил ответ - до 30 дней. В какой волшебный бубен надо стукнуть, чтоб Альфа раздуплилась и насчитала 1% кешбека? Написал в чат еще 11 числа, попросили 3 рабочих дня на решение. До сих пор ни ответа, ни привета. Это при том, что еще 11 числа мне написали в чате, что все условия для получения были выполнены. Вчера напомнил о себе, сказали ждать, надеяться и верить. Сегодня еще раз поинтересовался, а сколько собственно ждать. Получил ответ - до 30 дней.

Хехе. Два дня решать удалённо - это только начало долгого путиЧерез отделение путь куда быстрее. Заводить пакетку - это там бюрократия ещё та, конечно (хотя полдня - это как-то много. Не больше часа должно быть). А вот логин для МАБ дали за минуты. Даже два раза, потому, что с первого раза я SMS случайно грохнул. Правда, второй раз была такая девочка, которую оставили просто посторожить офис и пришлось её убеждать, что логин можно запросить и в отделении тоже, а не только в чате.Я 12го подавал. В начале оптимистично заявили, что уже на следующий день всё выплатят. Потом отмазались про 3 раб дня и я специально уточнил что это до "19.10 включительно". Только что уточнил, как эта дата переводится в грегорианский календарь. В ответ девушка подняла приоритет заявки, чтобы, может быть, "три дня" как-то укоротились. Может завтра скажут, что в стандартных днях они и 30...