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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9961996299639964>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:39

  stas_rst написав:Усім доброго здоров"я.
Добрались руки до Альфи.
Перші враження: після установки Сенс через ДІЮ не авторизує, тільки відео.
На етапі стартових погоджень у додатку питає, чи не маю я ознак зв"язку із США :)
Цікаво, це такий прикол Альфи в Україні чи вони методички не переписали для розробників додатку ?

Обслуговування/відкриття рахунків резидентам США в Альфа-Банку можливе після індивідуального узгодження. Для цього треба звертатись у відділення з паспортом для підтвердження або спростування статусу податкового резидента США. Через це і треба ставити галочку
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:39

  stas_rst написав:На етапі стартових погоджень у додатку питає, чи не маю я ознак зв"язку із США :)

Дивно, що тільки Альфу ви в цьому помітили.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:51

  Alfa_Bank написав:Обслуговування/відкриття рахунків резидентам США в Альфа-Банку можливе після індивідуального узгодження. Для цього треба звертатись у відділення з паспортом для підтвердження або спростування статусу податкового резидента США. Через це і треба ставити галочку

Якщо Ви трактуєте фразу з додатку дослівно "Я не є публічною особою. Не маю ознак зв"язку з США" як питання про "резидент чи ні", то, мабуть, ми по-різному розуміємо українську/російську мову і поняття "зв"язок" і "резидент/громадянин" :)
Зв"язку не маю, але над доцільністю подальших рухів задумався.
Про "бабушку, шапку і уши" знаю :)

  WachtAmRhein написав:
  stas_rst написав:На етапі стартових погоджень у додатку питає, чи не маю я ознак зв"язку із США :)

Дивно, що тільки Альфу ви в цьому помітили.

Ви праві - вперше помітив :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 14:44

  v57 написав:пожалейте руки и клаву

Who is Клава и как она выглядит? Симпатичная? :)
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 16:27

Банку на заметку

Ограничивать пользователя использованием исключительно телефона уже не модно. Наметилась тенденция к возвращению на нормальные экраны и клавиатуры: https://korrespondent.net/lifestyle/gadgets/4408142-v-Instagram-mozhno-budet-razmeschat-posty-s-kompuitera
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 16:35

Alfa_Bank
Прошу посодействовать в получении логина к доступу до веб версии My Alfa Bank.
Два дня потрачены в чате, в котором отсылают обратится снова через 12 часов, сегодня в чате снова сказали обратится через 12 часов или порекомендовали 3344.
Во время обращения на 3344 провели идентификацию, потом задавали ненужные вопросы, что и зачем, и в итоге ничем помочь не смогли. Нужно идти в отделение, где я провела пол дня в понедельник с танцами с бубном, чтобы персонал мог получить бонусы при получении пакетной карты и после чего пытаюсь уже два дня решить 1 элементарный вопрос. Получить доступ до Веб версии ИБ, т.к. мне удобно работать на компьютере в определенное время и так же просто иметь дополнительный доступ до своих счетов. Т.к. новые клиенты кроме SS не имеют такой возможности.
Это что просто издевательство над клиентом?
Востаннє редагувалось копейка в Сер 20 жов, 2021 17:38, всього редагувалось 1 раз.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 17:37

  v57 написав:а вот интересно как набираются такие здоровенные сообщения?
наверно в ворде каком- нибудь
потом копипаст
и не лень? :)

Нее. Просто достаётся с нижнего ящика стола реферат по банковскому делу, сканерится, оцеэрится и копипастится на форум :) :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 17:43

В какой волшебный бубен надо стукнуть, чтоб Альфа раздуплилась и насчитала 1% кешбека? Написал в чат еще 11 числа, попросили 3 рабочих дня на решение. До сих пор ни ответа, ни привета. Это при том, что еще 11 числа мне написали в чате, что все условия для получения были выполнены. Вчера напомнил о себе, сказали ждать, надеяться и верить. Сегодня еще раз поинтересовался, а сколько собственно ждать. Получил ответ - до 30 дней. Наверное, задача просто непосильная. Это ж сколько времени надо "ответственным сотрудникам", чтобы проверить, что на карте вообще не притрагивались к кредлимиту и стянули сенсом на хамон с другого банка Х грн, которые, к слову, там и лежат до сих пор.
На сколько настойчивым борцом за справедливость Альфа хочет меня видеть в данной ситуации?:)
zalman_ua
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 18:17

  копейка написав:Нужно идти в отделение, где я провела пол дня в понедельник с танцами с бубном, чтобы персонал мог получить бонусы при получении пакетной карты и после чего пытаюсь уже два дня решить 1 элементарный вопрос.

Хехе. Два дня решать удалённо - это только начало долгого пути :P Через отделение путь куда быстрее. Заводить пакетку - это там бюрократия ещё та, конечно (хотя полдня - это как-то много. Не больше часа должно быть). А вот логин для МАБ дали за минуты. Даже два раза, потому, что с первого раза я SMS случайно грохнул. Правда, второй раз была такая девочка, которую оставили просто посторожить офис и пришлось её убеждать, что логин можно запросить и в отделении тоже, а не только в чате.

  zalman_ua написав:В какой волшебный бубен надо стукнуть, чтоб Альфа раздуплилась и насчитала 1% кешбека? Написал в чат еще 11 числа, попросили 3 рабочих дня на решение. До сих пор ни ответа, ни привета. Это при том, что еще 11 числа мне написали в чате, что все условия для получения были выполнены. Вчера напомнил о себе, сказали ждать, надеяться и верить. Сегодня еще раз поинтересовался, а сколько собственно ждать. Получил ответ - до 30 дней.

Я 12го подавал. В начале оптимистично заявили, что уже на следующий день всё выплатят. Потом отмазались про 3 раб дня и я специально уточнил что это до "19.10 включительно". Только что уточнил, как эта дата переводится в грегорианский календарь. В ответ девушка подняла приоритет заявки, чтобы, может быть, "три дня" как-то укоротились. Может завтра скажут, что в стандартных днях они и 30...
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 18:19

  zalman_ua написав:В какой волшебный бубен надо стукнуть, чтоб Альфа раздуплилась и насчитала 1% кешбека? Написал в чат еще 11 числа, попросили 3 рабочих дня на решение. До сих пор ни ответа, ни привета. Это при том, что еще 11 числа мне написали в чате, что все условия для получения были выполнены. Вчера напомнил о себе, сказали ждать, надеяться и верить. Сегодня еще раз поинтересовался, а сколько собственно ждать. Получил ответ - до 30 дней. Наверное, задача просто непосильная. Это ж сколько времени надо "ответственным сотрудникам", чтобы проверить, что на карте вообще не притрагивались к кредлимиту и стянули сенсом на хамон с другого банка Х грн, которые, к слову, там и лежат до сих пор.
На сколько настойчивым борцом за справедливость Альфа хочет меня видеть в данной ситуации?:)

Напишіть в приватні повідомлення, перевірю на якому етапі вирішення питання та завтра спробую пришвидшити.
Alfa_Bank
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