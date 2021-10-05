копейка написав:

Прошу посодействовать в получении логина к доступу до веб версии My Alfa Bank.Два дня потрачены в чате, в котором отсылают обратится снова через 12 часов, сегодня в чате снова сказали обратится через 12 часов или порекомендовали 3344.Во время обращения на 3344 провели идентификацию, потом задавали ненужные вопросы, что и зачем, и в итоге ничем помочь не смогли. Нужно идти в отделение, где я провела пол дня в понедельник с танцами с бубном, чтобы персонал мог получить бонусы при получении пакетной карты и после чего пытаюсь уже два дня решить 1 элементарный вопрос. Получить доступ до Веб версии ИБ, т.к. мне удобно работать на компьютере в определенное время и так же просто иметь дополнительный доступ до своих счетов. Т.к. новые клиенты кроме SS не имеют такой возможности.Это что просто издевательство над клиентом?