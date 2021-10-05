копейка написав:Alfa_Bank Прошу посодействовать в получении логина к доступу до веб версии My Alfa Bank. Два дня потрачены в чате, в котором отсылают обратится снова через 12 часов, сегодня в чате снова сказали обратится через 12 часов или порекомендовали 3344. Во время обращения на 3344 провели идентификацию, потом задавали ненужные вопросы, что и зачем, и в итоге ничем помочь не смогли. Нужно идти в отделение, где я провела пол дня в понедельник с танцами с бубном, чтобы персонал мог получить бонусы при получении пакетной карты и после чего пытаюсь уже два дня решить 1 элементарный вопрос. Получить доступ до Веб версии ИБ, т.к. мне удобно работать на компьютере в определенное время и так же просто иметь дополнительный доступ до своих счетов. Т.к. новые клиенты кроме SS не имеют такой возможности. Это что просто издевательство над клиентом?
Якщо в дзвінку не вірно відповідаєте на питання, ідентифікація заривається на 12 годин, це стосується і чату. Ви можете написати в чат Sense SuperАpp, там авторизація через смс і так буде простіше її пройти.
копейка написав:Alfa_Bank Прошу посодействовать в получении логина к доступу до веб версии My Alfa Bank. Два дня потрачены в чате, в котором отсылают обратится снова через 12 часов, сегодня в чате снова сказали обратится через 12 часов или порекомендовали 3344. В итоге во время обращения на 3344 провели идентификацию, потом задавали ненужные вопросы, что и зачем, и в итоге ничем помочь не смогли. Нужно идти в отделение, где я провела пол дня в понедельник с танцами с бубном, чтобы персонал мог получить бонусы при получении пакетной карты и после чего пытаюсь уже два дня решить 1 элементарный вопрос. Получить доступ до Веб версии ИБ, т.к. мне удобно работать на компьютере в определенное время и так же просто иметь дополнительный доступ до своих счетов. Т.к. новые клиенты кроме SS не имеют такой возможности. Это что просто издевательство над клиентом?
Якщо в дзвінку не вірно відповідаєте на питання, ідентифікація заривається на 12 годин, це стосується і чату. Ви можете написати в чат Sense SuperАpp, там авторизація через смс і так буде простіше її пройти.
В чате суперского сенса, было три обращения в двух из них оператор пропадал из поля зрения во время разговора. А сегодня дословно указали на изменение пароля на вход в приложение поэтому нужно снова ждать 12 часов. Но пароль никто не менял, он только позавчера был установлен. Звонить чтобы связаться с работником на 3344 через супер андроида А. пришлось 6 раз. В итоге, на 3344 на все вопросы сотрудника, кодовое слово, количество карт, и т.д. ответила верно. Новому клиенту там проходить нечего. После чего сотрудница взяла паузу, связывалась с каким то подразделением и в конце концов ответила, что технически нет возможности дать логин для регистрации. Здесь о 12 часах и речи не шло. Можете все проверить при желании. Тратить время на поиск подходов и вылавливание работника, который согласится выполнить свою работу абсолютно нет ни времени, ни желания. Услуги должен предоставлять сам банк и возможности для получения этих услуг не должны ограничиваться одним продуктом, который, как я уже успела понять за эти три дня, продвигая, больше не хотите слышать (в лице банка) ни о чем более. Если нет возможности получить требуемое по каким то оф. причинам, то стоит так и сказать персоналу, и не просто морочить голову. В итоге за три получен пластик и поставлено приложение, которое работает нестабильно и адекватного второго канала для работы получить таки не удалось. Банк получил клиента который должен уже со следующего месяца не смотря ни на что, как минимум зарабатывать плюшки для банка в тех условиях в которых он находится. До конца месяца тестирую на свое усмотрение пакет и решаю вопрос о целесообразности работы в таком режиме. Если банку не дорого время клиентов, то о чем можно вести разговор. Спасибо за посильную помощь.
копейка написав:Нужно идти в отделение, где я провела пол дня в понедельник с танцами с бубном, чтобы персонал мог получить бонусы при получении пакетной карты и после чего пытаюсь уже два дня решить 1 элементарный вопрос.
Хехе. Два дня решать удалённо - это только начало долгого пути Через отделение путь куда быстрее. Заводить пакетку - это там бюрократия ещё та, конечно (хотя полдня - это как-то много. Не больше часа должно быть). А вот логин для МАБ дали за минуты. Даже два раза, потому, что с первого раза я SMS случайно грохнул. Правда, второй раз была такая девочка, которую оставили просто посторожить офис и пришлось её убеждать, что логин можно запросить и в отделении тоже, а не только в чате.
Зачем такой банк, который нужно убеждать в чем то и упрашивать дать возможность работать со своими счетами после открытия пакета, по три-четыре раза каждого сотрудника, их я так понимаю в банке много. Возможно это кому то по душе, тратить впустую свое время, в молодости об этом не думаешь. Такое впечатление, что в банке ты должен только отрабатывать алгоритмы получения бонусов сотрудников, начиная от пополнения счета и совершения операций покупок в этот же день иначе работать с картами банка не будет возможности. Ситуация уже была описана ранее пару дней назад не мной, это продолжение, которое ничем не отличается от старта. В дальнейшем ты просто развлекаешься часами чатясь и названивая на горячую линию, получая в конце общения ответ "Если у вас будут какие то вопросы обращайтесь". Хочется пожелать банку настоящей клиентоориентированности, что в разрезе бизнеса создает поток клиентов, а не наоборот.
копейка написав:Alfa_Bank Прошу посодействовать в получении логина к доступу до веб версии My Alfa Bank. Два дня потрачены в чате, в котором отсылают обратится снова через 12 часов, сегодня в чате снова сказали обратится через 12 часов или порекомендовали 3344. В итоге во время обращения на 3344 провели идентификацию, потом задавали ненужные вопросы, что и зачем, и в итоге ничем помочь не смогли. Нужно идти в отделение, где я провела пол дня в понедельник с танцами с бубном, чтобы персонал мог получить бонусы при получении пакетной карты и после чего пытаюсь уже два дня решить 1 элементарный вопрос. Получить доступ до Веб версии ИБ, т.к. мне удобно работать на компьютере в определенное время и так же просто иметь дополнительный доступ до своих счетов. Т.к. новые клиенты кроме SS не имеют такой возможности. Это что просто издевательство над клиентом?
Якщо в дзвінку не вірно відповідаєте на питання, ідентифікація заривається на 12 годин, це стосується і чату. Ви можете написати в чат Sense SuperАpp, там авторизація через смс і так буде простіше її пройти.
В чате суперского сенса, было три обращения в двух из них оператор пропадал из поля зрения во время разговора. А сегодня дословно указали на изменение пароля на вход в приложение поэтому нужно снова ждать 12 часов. Но пароль никто не менял, он только позавчера был установлен. Звонить чтобы связаться с работником на 3344 через супер андроида А. пришлось 6 раз. В итоге, на 3344 на все вопросы сотрудника, кодовое слово, количество карт, и т.д. ответила верно. Новому клиенту там проходить нечего. После чего сотрудница взяла паузу, связывалась с каким то подразделением и в конце концов ответила, что технически нет возможности дать логин для регистрации. Здесь о 12 часах и речи не шло. Можете все проверить при желании. Тратить время на поиск подходов и вылавливание работника, который согласится выполнить свою работу абсолютно нет ни времени, ни желания. Услуги должен предоставлять сам банк и возможности для получения этих услуг не должны ограничиваться одним продуктом, который, как я уже успела понять за эти три дня, продвигая, больше не хотите слышать (в лице банка) ни о чем более. Если нет возможности получить требуемое по каким то оф. причинам, то стоит так и сказать персоналу, и не просто морочить голову. В итоге за три получен пластик и поставлено приложение, которое работает нестабильно и адекватного второго канала для работы получить таки не удалось. Банк получил клиента который должен уже со следующего месяца не смотря ни на что, как минимум зарабатывать плюшки для банка в тех условиях в которых он находится. До конца месяца тестирую на свое усмотрение пакет и решаю вопрос о целесообразности работы в таком режиме. Если банку не дорого время клиентов, то о чем можно вести разговор. Спасибо за посильную помощь.
Логін в плані безпеки - це саме пріоритетне питання, так як фактично це доступ до ваших коштів, тому тут так все суворо і перевіряється не один раз. Напишіть в приватні повідомлення ваші ПІБ та номер телефону, погляну чим можу допомогти?