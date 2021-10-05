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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9961996299639964

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 18:21

  копейка написав:Alfa_Bank
Прошу посодействовать в получении логина к доступу до веб версии My Alfa Bank.
Два дня потрачены в чате, в котором отсылают обратится снова через 12 часов, сегодня в чате снова сказали обратится через 12 часов или порекомендовали 3344.
Во время обращения на 3344 провели идентификацию, потом задавали ненужные вопросы, что и зачем, и в итоге ничем помочь не смогли. Нужно идти в отделение, где я провела пол дня в понедельник с танцами с бубном, чтобы персонал мог получить бонусы при получении пакетной карты и после чего пытаюсь уже два дня решить 1 элементарный вопрос. Получить доступ до Веб версии ИБ, т.к. мне удобно работать на компьютере в определенное время и так же просто иметь дополнительный доступ до своих счетов. Т.к. новые клиенты кроме SS не имеют такой возможности.
Это что просто издевательство над клиентом?

Якщо в дзвінку не вірно відповідаєте на питання, ідентифікація заривається на 12 годин, це стосується і чату. Ви можете написати в чат Sense SuperАpp, там авторизація через смс і так буде простіше її пройти.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 19:41

  Alfa_Bank написав:
  копейка написав:Alfa_Bank
Прошу посодействовать в получении логина к доступу до веб версии My Alfa Bank.
Два дня потрачены в чате, в котором отсылают обратится снова через 12 часов, сегодня в чате снова сказали обратится через 12 часов или порекомендовали 3344.
В итоге во время обращения на 3344 провели идентификацию, потом задавали ненужные вопросы, что и зачем, и в итоге ничем помочь не смогли. Нужно идти в отделение, где я провела пол дня в понедельник с танцами с бубном, чтобы персонал мог получить бонусы при получении пакетной карты и после чего пытаюсь уже два дня решить 1 элементарный вопрос. Получить доступ до Веб версии ИБ, т.к. мне удобно работать на компьютере в определенное время и так же просто иметь дополнительный доступ до своих счетов. Т.к. новые клиенты кроме SS не имеют такой возможности.
Это что просто издевательство над клиентом?

Якщо в дзвінку не вірно відповідаєте на питання, ідентифікація заривається на 12 годин, це стосується і чату. Ви можете написати в чат Sense SuperАpp, там авторизація через смс і так буде простіше її пройти.

В чате суперского сенса, было три обращения в двух из них оператор пропадал из поля зрения во время разговора. А сегодня дословно указали на изменение пароля на вход в приложение поэтому нужно снова ждать 12 часов. Но пароль никто не менял, он только позавчера был установлен.
Звонить чтобы связаться с работником на 3344 через супер андроида А. пришлось 6 раз.
В итоге, на 3344 на все вопросы сотрудника, кодовое слово, количество карт, и т.д. ответила верно.
Новому клиенту там проходить нечего.
После чего сотрудница взяла паузу, связывалась с каким то подразделением и в конце концов ответила, что технически нет возможности дать логин для регистрации. Здесь о 12 часах и речи не шло. Можете все проверить при желании.
Тратить время на поиск подходов и вылавливание работника, который согласится выполнить свою работу абсолютно нет ни времени, ни желания. Услуги должен предоставлять сам банк и возможности для получения этих услуг не должны ограничиваться одним продуктом, который, как я уже успела понять за эти три дня, продвигая, больше не хотите слышать (в лице банка) ни о чем более.
Если нет возможности получить требуемое по каким то оф. причинам, то стоит так и сказать персоналу, и не просто морочить голову.
В итоге за три получен пластик и поставлено приложение, которое работает нестабильно и адекватного второго канала для работы получить таки не удалось.
Банк получил клиента который должен уже со следующего месяца не смотря ни на что, как минимум зарабатывать плюшки для банка в тех условиях в которых он находится.
До конца месяца тестирую на свое усмотрение пакет и решаю вопрос о целесообразности работы в таком режиме. Если банку не дорого время клиентов, то о чем можно вести разговор.
Спасибо за посильную помощь.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 20:01

  moveton написав:
  копейка написав:Нужно идти в отделение, где я провела пол дня в понедельник с танцами с бубном, чтобы персонал мог получить бонусы при получении пакетной карты и после чего пытаюсь уже два дня решить 1 элементарный вопрос.

Хехе. Два дня решать удалённо - это только начало долгого пути :P Через отделение путь куда быстрее. Заводить пакетку - это там бюрократия ещё та, конечно (хотя полдня - это как-то много. Не больше часа должно быть). А вот логин для МАБ дали за минуты. Даже два раза, потому, что с первого раза я SMS случайно грохнул. Правда, второй раз была такая девочка, которую оставили просто посторожить офис и пришлось её убеждать, что логин можно запросить и в отделении тоже, а не только в чате.

Зачем такой банк, который нужно убеждать в чем то и упрашивать дать возможность работать со своими счетами после открытия пакета, по три-четыре раза каждого сотрудника, их я так понимаю в банке много. Возможно это кому то по душе, тратить впустую свое время, в молодости об этом не думаешь.
Такое впечатление, что в банке ты должен только отрабатывать алгоритмы получения бонусов сотрудников, начиная от пополнения счета и совершения операций покупок в этот же день иначе работать с картами банка не будет возможности. Ситуация уже была описана ранее пару дней назад не мной, это продолжение, которое ничем не отличается от старта. В дальнейшем ты просто развлекаешься часами чатясь и названивая на горячую линию, получая в конце общения ответ "Если у вас будут какие то вопросы обращайтесь".
Хочется пожелать банку настоящей клиентоориентированности, что в разрезе бизнеса создает поток клиентов, а не наоборот.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 20:32

  копейка написав:
  Alfa_Bank написав:
  копейка написав:Alfa_Bank
Прошу посодействовать в получении логина к доступу до веб версии My Alfa Bank.
Два дня потрачены в чате, в котором отсылают обратится снова через 12 часов, сегодня в чате снова сказали обратится через 12 часов или порекомендовали 3344.
В итоге во время обращения на 3344 провели идентификацию, потом задавали ненужные вопросы, что и зачем, и в итоге ничем помочь не смогли. Нужно идти в отделение, где я провела пол дня в понедельник с танцами с бубном, чтобы персонал мог получить бонусы при получении пакетной карты и после чего пытаюсь уже два дня решить 1 элементарный вопрос. Получить доступ до Веб версии ИБ, т.к. мне удобно работать на компьютере в определенное время и так же просто иметь дополнительный доступ до своих счетов. Т.к. новые клиенты кроме SS не имеют такой возможности.
Это что просто издевательство над клиентом?

Якщо в дзвінку не вірно відповідаєте на питання, ідентифікація заривається на 12 годин, це стосується і чату. Ви можете написати в чат Sense SuperАpp, там авторизація через смс і так буде простіше її пройти.

В чате суперского сенса, было три обращения в двух из них оператор пропадал из поля зрения во время разговора. А сегодня дословно указали на изменение пароля на вход в приложение поэтому нужно снова ждать 12 часов. Но пароль никто не менял, он только позавчера был установлен.
Звонить чтобы связаться с работником на 3344 через супер андроида А. пришлось 6 раз.
В итоге, на 3344 на все вопросы сотрудника, кодовое слово, количество карт, и т.д. ответила верно.
Новому клиенту там проходить нечего.
После чего сотрудница взяла паузу, связывалась с каким то подразделением и в конце концов ответила, что технически нет возможности дать логин для регистрации. Здесь о 12 часах и речи не шло. Можете все проверить при желании.
Тратить время на поиск подходов и вылавливание работника, который согласится выполнить свою работу абсолютно нет ни времени, ни желания. Услуги должен предоставлять сам банк и возможности для получения этих услуг не должны ограничиваться одним продуктом, который, как я уже успела понять за эти три дня, продвигая, больше не хотите слышать (в лице банка) ни о чем более.
Если нет возможности получить требуемое по каким то оф. причинам, то стоит так и сказать персоналу, и не просто морочить голову.
В итоге за три получен пластик и поставлено приложение, которое работает нестабильно и адекватного второго канала для работы получить таки не удалось.
Банк получил клиента который должен уже со следующего месяца не смотря ни на что, как минимум зарабатывать плюшки для банка в тех условиях в которых он находится.
До конца месяца тестирую на свое усмотрение пакет и решаю вопрос о целесообразности работы в таком режиме. Если банку не дорого время клиентов, то о чем можно вести разговор.
Спасибо за посильную помощь.

Логін в плані безпеки - це саме пріоритетне питання, так як фактично це доступ до ваших коштів, тому тут так все суворо і перевіряється не один раз. Напишіть в приватні повідомлення ваші ПІБ та номер телефону, погляну чим можу допомогти?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 21:46

  Alfa_Bank написав:Логін в плані безпеки - це саме пріоритетне питання, так як фактично це доступ до ваших коштів, тому тут так все суворо і перевіряється не один раз. Напишіть в приватні повідомлення ваші ПІБ та номер телефону, погляну чим можу допомогти?

...как и имеет приоритетное значение при работе со своими счетами в удобное время и месте. Понимаете, если находясь в чате SS и запрашивая доступ до ИБ My Alfa, получаешь ответ о том, что лучше воспользоваться мобильным приложением SS в котором находишься, ощущаешь некоторую скажем так растерянность.
Теперь по сути, идеологическим перевоспитанием банка заниматься дело абсурдное, поэтому если имеете реальную возможность помочь в получении доступа без продолжения "танцев", то да, данные обязательно укажу.
В противном же случае ФИО-телефон это не менее конфиденциальная информация, учитывая что любой ресурс администрирует персонал.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 21:49

Re: Альфа-Банк

Уважаемых форумчан прошу помочь и подкорректировать если что-то не учла в тарифах по Вайт, а именно:
Вход переводом по реквизитам/Выход переводом по реквизитам из/в другие банки – без комиссии.
Пополнение карты своим/чужим сервисом с карты другого банка – без комиссии.
Выход со своей карты чужим сервисом - без комиссии.
Все верно?
Востаннє редагувалось копейка в Сер 20 жов, 2021 21:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 21:53

копейка, все верно
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 21:55

  Amethyst написав:копейка, все верно

Спасибо, Вы настоящий джентльмен.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 22:22

  копейка написав:
  Alfa_Bank написав:Логін в плані безпеки - це саме пріоритетне питання, так як фактично це доступ до ваших коштів, тому тут так все суворо і перевіряється не один раз. Напишіть в приватні повідомлення ваші ПІБ та номер телефону, погляну чим можу допомогти?

...как и имеет приоритетное значение при работе со своими счетами в удобное время и месте. Понимаете, если находясь в чате SS и запрашивая доступ до ИБ My Alfa, получаешь ответ о том, что лучше воспользоваться мобильным приложением SS в котором находишься, ощущаешь некоторую скажем так растерянность.
Теперь по сути, идеологическим перевоспитанием банка заниматься дело абсурдное, поэтому если имеете реальную возможность помочь в получении доступа без продолжения "танцев", то да, данные обязательно укажу.
В противном же случае ФИО-телефон это не менее конфиденциальная информация, учитывая что любой ресурс администрирует персонал.

Тоді інформацію можна відправити нам на пошту help@alfabank.kiev.ua
В листі укажіть ПІБ, мобільний номер та короткий опис ситуації.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 23:59

  копейка написав:Зачем такой банк

Так тікайте з нього. Зачем Вы терпите эти издевательства? Делать все, чтобы не дать клиенту узнать его логин, который ему принудительно против его воли сменили - это ж чистейшей воды мошенничество. И это Дельта №2, которая прикрываясь "высокими" технологиями, шла прямой дорогой под ВА. Те "новым процессингом", а эти новыми логинами лишают людей доступа к их деньгам. Т.е. одно и то же.

И не верьте их брехне о том, что они заботятся о Вашей безопасности (любой эксперт подтвердит Вам, что это ложь). Логин сродни паролю и придуманный пользователем гораздо безопаснее, чем навязанный банком. Дельта тоже врала, что заботилась о клиентах и много чего обещала. А чем закончилось, мы знаем.

Не портите себе нервы.Голосуйте ногами, если есть такая возможность.
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