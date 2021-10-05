Aps написав:
Alfa_Bank написав:Логін в плані безпеки - це саме пріоритетне питання, так як фактично це доступ до ваших коштів, тому тут так все суворо і перевіряється не один раз.
Так ведь логин вы сделали номером телефона. Та ещё безопасность
А обсуждать его во всяких чатах, на форумах в инете и с кучей работников (в т.ч. в отделениях), не имеющих к нему отношения) - это безопасно?
Не говорю уже о том, что у клиента может просто не быть смартфона (для установки мобильного приложения) и он может не знать, что такое чаты (или считать их площадкой мошенников, выведывающих у него персональные данные).
В общем, раньше бездумно копировали Приват, теперь Дельту.