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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9962996399649965

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 06:39

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:Логін в плані безпеки - це саме пріоритетне питання, так як фактично це доступ до ваших коштів, тому тут так все суворо і перевіряється не один раз.


Так ведь логин вы сделали номером телефона. Та ещё безопасность.
Или сейчас для новых клиентов какие-то изменения?
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 07:30

  Aps написав:
Alfa_Bank написав:Логін в плані безпеки - це саме пріоритетне питання, так як фактично це доступ до ваших коштів, тому тут так все суворо і перевіряється не один раз.


Так ведь логин вы сделали номером телефона. Та ещё безопасность

А обсуждать его во всяких чатах, на форумах в инете и с кучей работников (в т.ч. в отделениях), не имеющих к нему отношения) - это безопасно?

Не говорю уже о том, что у клиента может просто не быть смартфона (для установки мобильного приложения) и он может не знать, что такое чаты (или считать их площадкой мошенников, выведывающих у него персональные данные).

В общем, раньше бездумно копировали Приват, теперь Дельту.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 07:39

Re: Альфа-Банк

Что за прикол? Мне на мыло сегодня пришло письмо-выписка по карте Хамелеон.

Я ни где не заказывал выписку и не ставил "галочку" чтобы мне присылали автоматически выписку на электронную почту.
vpchelko
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  #<1 ... 9962996399649965
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