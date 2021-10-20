|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 жов, 2021 07:30
Aps написав:
Alfa_Bank написав:Логін в плані безпеки - це саме пріоритетне питання, так як фактично це доступ до ваших коштів, тому тут так все суворо і перевіряється не один раз.
Так ведь логин вы сделали номером телефона. Та ещё безопасность
А обсуждать его во всяких чатах, на форумах в инете и с кучей работников (в т.ч. в отделениях), не имеющих к нему отношения) - это безопасно?
Не говорю уже о том, что у клиента может просто не быть смартфона (для установки мобильного приложения) и он может не знать, что такое чаты (или считать их площадкой мошенников, выведывающих у него персональные данные).
В общем, раньше бездумно копировали Приват, теперь Дельту.
-
newbie
-
-
- Повідомлень: 6530
- З нами з: 22.06.15
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 606 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 жов, 2021 07:39
Что за прикол? Мне на мыло сегодня пришло письмо-выписка по карте Хамелеон.
Я ни где не заказывал выписку и не ставил "галочку" чтобы мне присылали автоматически выписку на электронную почту.
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 502
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 жов, 2021 08:15
vpchelko написав:
Что за прикол? Мне на мыло сегодня пришло письмо-выписка по карте Хамелеон.
Я ни где не заказывал выписку и не ставил "галочку" чтобы мне присылали автоматически выписку на электронную почту.
ну, зарубежные приличные банки шлют как само собой разумеющееся )
Альфа - цэ Европа!
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2714
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 жов, 2021 08:23
копейка написав:
Выход со своей карты чужим сервисом - без комиссии.
Такой выход чреват блокировкой карты на такие операции со стороны СБ. Разблокировка через гестапо. И лучше не пропускать звонки из банка (они хотят услышать подтверждение, что это Вы сделали операцию) — заблокируют и придётся проходить небыстрый процесс разблокировки.
Если повезёт, то можно карту "раскачать" на такие операции )))
Aps написав:
Или сейчас для новых клиентов какие-то изменения?
Новый клиент не знает пароль от МАБ ибо он его не устанавливал. Для восстановления доступа необходим логин, а не номер телефона.
vpchelko написав:
Я ни где не заказывал выписку и не ставил "галочку" чтобы мне присылали автоматически выписку на электронную почту.
По всем кредитным продуктам, оформленным удалённо, подключается эта услуга.
Отключение через поддержку.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 3867
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 447 раз.
- Подякували: 698 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 жов, 2021 08:42
"... 0,5% на покупки, оплаченные бесконтактно своим гаджетом".
Где можно увидеть эти 0,5% на конкретную покупку?
В истории(выписке) видно только кешбэк на покупки по категориям.
-
Vatsyk
-
-
- Повідомлень: 60
- З нами з: 03.03.17
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 жов, 2021 08:48
Vatsyk написав:
"... 0,5% на покупки, оплаченные бесконтактно своим гаджетом".
Где можно увидеть эти 0,5% на конкретную покупку?
В истории(выписке) видно только кешбэк на покупки по категориям.
Эт видно ток в том случае, если категория НЕ выбрана среди 5..7 Повышенных, и не находится в исключениях.
Тогда в истории бонусов под покупкой будет указано 0.5% при оплате смартом или браслетом.
Т.е. оте 0.5 не суммируются с Повышенными орехами.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1076
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 жов, 2021 10:01
MASolomko написав:
Такой выход чреват блокировкой карты на такие операции со стороны СБ. Разблокировка через гестапо. И лучше не пропускать звонки из банка (они хотят услышать подтверждение, что это Вы сделали операцию) — заблокируют и придётся проходить небыстрый процесс разблокировки.
Если повезёт, то можно карту "раскачать" на такие операции )))
На СЭП из СЕНСа таких ограничений нет? Сколько за раз можно СЭПнуть?
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1664
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 309 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 жов, 2021 10:24
Добрый день.
Интересуют карты Хамелеон, Ред и Вайт?
Их можно все за один раз открыть в отделении? Страховку только по Реду надо отключать? РД=дата открытия?
P.S. А что случилось с поиском по форуму? Мне выдает последние даты январь-февраль.
-
slktym007
-
-
- Повідомлень: 58
- З нами з: 13.02.20
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 жов, 2021 10:26
Amethyst написав:
Эт видно ток в том случае, если категория НЕ выбрана среди 5..7 Повышенных, и не находится в исключениях.
...
Спасибо! Действительно, конкретный МСС оказался в исключениях: 5045 - на терминале в Brain
-
Vatsyk
-
-
- Повідомлень: 60
- З нами з: 03.03.17
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 жов, 2021 10:30
slktym007 написав:
Страховку только по Реду надо отключать? РД=дата открытия?
1) Caméléon оформляется исключительно через Sense;
2) если удачлив, то все эти эти продукты можно оформить через Sense и заказать пластик в нужное отделение "Новой почты";
3) RED/Caméléon доступен для оформления через Sense, если банк в тебя верит...
slktym007 написав:
Страховку только по Реду надо отключать? РД=дата открытия?
РД = дате открытия.
По цифровым страховок нет.
Amid написав:
На СЭП из СЕНСа таких ограничений нет?
Нет и лимиты на отправку большие
Востаннє редагувалось MASolomko
в Чет 21 жов, 2021 10:32, всього редагувалось 1 раз.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 3867
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 447 раз.
- Подякували: 698 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Intento
, Marica
і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|19417
|3080054
|
|
|49874
|6846822
|
|
|8364
|2025683
|
Чет 21 жов, 2021 08:08
cohan
|