Додано: Чет 21 жов, 2021 07:30

Aps написав: Alfa_Bank написав: Логін в плані безпеки - це саме пріоритетне питання, так як фактично це доступ до ваших коштів, тому тут так все суворо і перевіряється не один раз.



Так ведь логин вы сделали номером телефона. Та ещё безопасность Так ведь логин вы сделали номером телефона. Та ещё безопасность

А обсуждать его во всяких чатах, на форумах в инете и с кучей работников (в т.ч. в отделениях), не имеющих к нему отношения) - это безопасно?Не говорю уже о том, что у клиента может просто не быть смартфона (для установки мобильного приложения) и он может не знать, что такое чаты (или считать их площадкой мошенников, выведывающих у него персональные данные).В общем, раньше бездумно копировали Приват, теперь Дельту.