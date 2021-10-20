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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9963996499659966>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 07:30

  Aps написав:
Alfa_Bank написав:Логін в плані безпеки - це саме пріоритетне питання, так як фактично це доступ до ваших коштів, тому тут так все суворо і перевіряється не один раз.


Так ведь логин вы сделали номером телефона. Та ещё безопасность

А обсуждать его во всяких чатах, на форумах в инете и с кучей работников (в т.ч. в отделениях), не имеющих к нему отношения) - это безопасно?

Не говорю уже о том, что у клиента может просто не быть смартфона (для установки мобильного приложения) и он может не знать, что такое чаты (или считать их площадкой мошенников, выведывающих у него персональные данные).

В общем, раньше бездумно копировали Приват, теперь Дельту.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 07:39

Re: Альфа-Банк

Что за прикол? Мне на мыло сегодня пришло письмо-выписка по карте Хамелеон.

Я ни где не заказывал выписку и не ставил "галочку" чтобы мне присылали автоматически выписку на электронную почту.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:15

  vpchelko написав:Что за прикол? Мне на мыло сегодня пришло письмо-выписка по карте Хамелеон.

Я ни где не заказывал выписку и не ставил "галочку" чтобы мне присылали автоматически выписку на электронную почту.


ну, зарубежные приличные банки шлют как само собой разумеющееся )
Альфа - цэ Европа!
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:23

Re: Альфа-Банк

  копейка написав:Выход со своей карты чужим сервисом - без комиссии.
Такой выход чреват блокировкой карты на такие операции со стороны СБ. Разблокировка через гестапо. И лучше не пропускать звонки из банка (они хотят услышать подтверждение, что это Вы сделали операцию) — заблокируют и придётся проходить небыстрый процесс разблокировки.

Если повезёт, то можно карту "раскачать" на такие операции )))

  Aps написав:Или сейчас для новых клиентов какие-то изменения?
Новый клиент не знает пароль от МАБ ибо он его не устанавливал. Для восстановления доступа необходим логин, а не номер телефона.

  vpchelko написав:Я ни где не заказывал выписку и не ставил "галочку" чтобы мне присылали автоматически выписку на электронную почту.
По всем кредитным продуктам, оформленным удалённо, подключается эта услуга.
Отключение через поддержку.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:42

Re: Альфа-Банк

"... 0,5% на покупки, оплаченные бесконтактно своим гаджетом".

Где можно увидеть эти 0,5% на конкретную покупку?
В истории(выписке) видно только кешбэк на покупки по категориям.
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:48

  Vatsyk написав:"... 0,5% на покупки, оплаченные бесконтактно своим гаджетом".

Где можно увидеть эти 0,5% на конкретную покупку?
В истории(выписке) видно только кешбэк на покупки по категориям.

Эт видно ток в том случае, если категория НЕ выбрана среди 5..7 Повышенных, и не находится в исключениях.
Тогда в истории бонусов под покупкой будет указано 0.5% при оплате смартом или браслетом.
Т.е. оте 0.5 не суммируются с Повышенными орехами.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:01

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:Такой выход чреват блокировкой карты на такие операции со стороны СБ. Разблокировка через гестапо. И лучше не пропускать звонки из банка (они хотят услышать подтверждение, что это Вы сделали операцию) — заблокируют и придётся проходить небыстрый процесс разблокировки.

Если повезёт, то можно карту "раскачать" на такие операции )))


На СЭП из СЕНСа таких ограничений нет? Сколько за раз можно СЭПнуть?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:24

Добрый день.

Интересуют карты Хамелеон, Ред и Вайт?
Их можно все за один раз открыть в отделении? Страховку только по Реду надо отключать? РД=дата открытия?

P.S. А что случилось с поиском по форуму? Мне выдает последние даты январь-февраль.
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:26

  Amethyst написав:Эт видно ток в том случае, если категория НЕ выбрана среди 5..7 Повышенных, и не находится в исключениях.
...


Спасибо! Действительно, конкретный МСС оказался в исключениях: 5045 - на терминале в Brain
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:30

Re: Альфа-Банк

  slktym007 написав:Страховку только по Реду надо отключать? РД=дата открытия?
1) Caméléon оформляется исключительно через Sense;
2) если удачлив, то все эти эти продукты можно оформить через Sense и заказать пластик в нужное отделение "Новой почты";
3) RED/Caméléon доступен для оформления через Sense, если банк в тебя верит...

  slktym007 написав:Страховку только по Реду надо отключать? РД=дата открытия?
РД = дате открытия.
По цифровым страховок нет.

  Amid написав:На СЭП из СЕНСа таких ограничений нет?
Нет и лимиты на отправку большие :)
Востаннє редагувалось MASolomko в Чет 21 жов, 2021 10:32, всього редагувалось 1 раз.
MASolomko
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