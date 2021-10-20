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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 жов, 2021 10:31
MASolomko написав:
По всем кредитным продуктам, оформленным удалённо, подключается эта услуга.
У меня 3 карты были оформлены удаленно, 2 кредитные и 1 дебетка - только по последней начали приходить сообщения-выписки.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 10:40
MASolomko написав: slktym007 написав:
Страховку только по Реду надо отключать? РД=дата открытия?
1) Caméléon оформляется исключительно через Sense;
2) если удачлив, то все эти эти продукты можно оформить через Sense и заказать пластик в нужное отделение "Новой почты";
3) RED/Caméléon доступен для оформления через Sense, если банк в тебя верит...
Спасибо большое за ответы.
Кстати, а есть разница, что первое оформлять Ред или Хамелеон?
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Додано: Чет 21 жов, 2021 10:43
slktym007 написав: MASolomko написав: slktym007 написав:
Страховку только по Реду надо отключать? РД=дата открытия?
1) Caméléon оформляется исключительно через Sense;
2) если удачлив, то все эти эти продукты можно оформить через Sense и заказать пластик в нужное отделение "Новой почты";
3) RED/Caméléon доступен для оформления через Sense, если банк в тебя верит...
Спасибо большое за ответы.
Кстати, а есть разница, что первое оформлять Ред или Хамелеон?
Я вот думаю, шо ДВЕ кредитки сразу не дадут.
Разве шо заказать Хам-он БЕЗ кредлимита, но не чиста дебетный, а с прицелом получить лимит через 2..3 мес. А Рэд таки оформить 1м.
И вааще, с таким отношением к МАБу как щас у Алки, то лучше сначала открыть в отд-и Вайт и подключить МАБ. А потом уже в Сенсе мутить Хам-он и Рэд
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Додано: Чет 21 жов, 2021 10:46
cohan написав:
Альфа - цэ Европа!
Да ладно, в Европе уважают клиентов, а здесь на них плюют и требуют удалять их посты (обратную связь).
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Додано: Чет 21 жов, 2021 10:55
slktym007 написав:
а есть разница, что первое оформлять Ред или Хамелеон?
Если оформить в один день и RED, и Cameleon, то последний может быть без кредитного лимита. Если нужен "ящер" с лимитом, то сначала его, а на следующий день RED (если банк предложит). После "ящера" можно оформлять и пакетку.
Если RED не предлагает в приложении, то можно будет его оформить в отделении. Но необходимо отказаться от страховки(ок), которую(ые) подключают даже при перевыпуске карты.
Ну и не забываем для RED и пакеток подключить бесплатные PUSH.
vpchelko написав:
...только по последней начали приходить сообщения-выписки.
Возможно, это недавно внедрили. Поэтому и такое отличие.
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