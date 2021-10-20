Додано: Чет 21 жов, 2021 11:27

Те кто делает СЕНС, им явно не пользуются.Разлогинило из СЕНСа и требует для входа кучу всяко фигни. Ну, допустим, номер телефона и дату рождения я помню, но вот требование последних 4х цифр карты и СВВ - это вообще что?А если у меня только цифровой хамелеон, где я их возьму? Что-то не припомню при регистрации огромной надписи красным цветом и КАПСОМ на весь экран, что нужно эти данные записать/запомнить.Да и даже если получил физическую карту с чего смузихлёбы решили, что она будет всегда с собой?Как зайти в СЕНС без этих данных?СЕНС сделан по типу рабочего стола, почему я не могу создавать самостоятельно папки и называть их как хочу? Почему возможность создания папки я нахожу случайно, когда переношу один ярлык на другой? Почему я не могу потом перетаскивать ярлыки в другие папки/на рабочий стол? Почему сама возможность переносить ярлыки появляется при длинном тапе и выборе соответствующего пункта в выпадающем меню?