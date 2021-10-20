У меня 3 карты были оформлены удаленно, 2 кредитные и 1 дебетка - только по последней начали приходить сообщения-выписки.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 10:31
Re: Альфа-Банк
Додано: Чет 21 жов, 2021 10:40
Спасибо большое за ответы.
Кстати, а есть разница, что первое оформлять Ред или Хамелеон?
Додано: Чет 21 жов, 2021 10:43
Я вот думаю, шо ДВЕ кредитки сразу не дадут.
Разве шо заказать Хам-он БЕЗ кредлимита, но не чиста дебетный, а с прицелом получить лимит через 2..3 мес. А Рэд таки оформить 1м.
И вааще, с таким отношением к МАБу как щас у Алки, то лучше сначала открыть в отд-и Вайт и подключить МАБ. А потом уже в Сенсе мутить Хам-он и Рэд
Додано: Чет 21 жов, 2021 10:46
Додано: Чет 21 жов, 2021 10:55
Re: Альфа-Банк
Если оформить в один день и RED, и Cameleon, то последний может быть без кредитного лимита. Если нужен "ящер" с лимитом, то сначала его, а на следующий день RED (если банк предложит). После "ящера" можно оформлять и пакетку.
Если RED не предлагает в приложении, то можно будет его оформить в отделении. Но необходимо отказаться от страховки(ок), которую(ые) подключают даже при перевыпуске карты.
Ну и не забываем для RED и пакеток подключить бесплатные PUSH.
Возможно, это недавно внедрили. Поэтому и такое отличие.
Додано: Чет 21 жов, 2021 11:27
Re: Альфа-Банк
Те кто делает СЕНС, им явно не пользуются.
Разлогинило из СЕНСа и требует для входа кучу всяко фигни. Ну, допустим, номер телефона и дату рождения я помню , но вот требование последних 4х цифр карты и СВВ - это вообще что?
А если у меня только цифровой хамелеон, где я их возьму? Что-то не припомню при регистрации огромной надписи красным цветом и КАПСОМ на весь экран, что нужно эти данные записать/запомнить.
Да и даже если получил физическую карту с чего смузихлёбы решили, что она будет всегда с собой?
Как зайти в СЕНС без этих данных?
СЕНС сделан по типу рабочего стола, почему я не могу создавать самостоятельно папки и называть их как хочу? Почему возможность создания папки я нахожу случайно, когда переношу один ярлык на другой? Почему я не могу потом перетаскивать ярлыки в другие папки/на рабочий стол? Почему сама возможность переносить ярлыки появляется при длинном тапе и выборе соответствующего пункта в выпадающем меню?
Додано: Чет 21 жов, 2021 11:53
Re: Альфа-Банк
Із сьогоднішнього досвіду:
Вчора вперше зареєструвався в Сенс і активував Хам-он через ДІЮ.
Сьогодні зателефонував на 044*** і за 12 хвилин отримав довгий логін для МАБ, після чого за 2 хв. встановив свій пароль.
Перед тим перечитав останніх сторінок 20, де активно пишуть про неможливість отримання доступу і танці з бубном.
Тепер сиджу і думаю - напоркуа таке було писати ??? 12 хв + 2хв. = 14 хв.
Цікаво, що потрібно розповідати на ГЛ і про яке гестапо йде мова ?
У мене все в межах одного консультанта і вказаного часу.
Додано: Чет 21 жов, 2021 12:05
Re: Альфа-Банк
так если вам не нуна менять экк, то и разлогиниваться не нуна. Просто сделайте даблтап на стрелку влево.
ну вот если вы решите зайти под 2м экком: брата,жены, кума то тут да --начинается котовасия, которой нет ни у одного др. банка
Додано: Чет 21 жов, 2021 12:07
Re: Альфа-Банк
Додано: Чет 21 жов, 2021 12:10
Amethyst логін шикарний крутіше вінди але ж він разовий і я його забув уже
проблем не було, від слова "зовсім"
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