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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9964996599669967>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:31

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:По всем кредитным продуктам, оформленным удалённо, подключается эта услуга.

У меня 3 карты были оформлены удаленно, 2 кредитные и 1 дебетка - только по последней начали приходить сообщения-выписки.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:40

  MASolomko написав:
  slktym007 написав:Страховку только по Реду надо отключать? РД=дата открытия?
1) Caméléon оформляется исключительно через Sense;
2) если удачлив, то все эти эти продукты можно оформить через Sense и заказать пластик в нужное отделение "Новой почты";
3) RED/Caméléon доступен для оформления через Sense, если банк в тебя верит...

Спасибо большое за ответы.
Кстати, а есть разница, что первое оформлять Ред или Хамелеон?
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:43

  slktym007 написав:
  MASolomko написав:
  slktym007 написав:Страховку только по Реду надо отключать? РД=дата открытия?
1) Caméléon оформляется исключительно через Sense;
2) если удачлив, то все эти эти продукты можно оформить через Sense и заказать пластик в нужное отделение "Новой почты";
3) RED/Caméléon доступен для оформления через Sense, если банк в тебя верит...

Спасибо большое за ответы.
Кстати, а есть разница, что первое оформлять Ред или Хамелеон?

Я вот думаю, шо ДВЕ кредитки сразу не дадут.
Разве шо заказать Хам-он БЕЗ кредлимита, но не чиста дебетный, а с прицелом получить лимит через 2..3 мес. А Рэд таки оформить 1м.
И вааще, с таким отношением к МАБу как щас у Алки, то лучше сначала открыть в отд-и Вайт и подключить МАБ. А потом уже в Сенсе мутить Хам-он и Рэд :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:46

  cohan написав:Альфа - цэ Европа!

Да ладно, в Европе уважают клиентов, а здесь на них плюют и требуют удалять их посты (обратную связь).
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:55

Re: Альфа-Банк

  slktym007 написав:а есть разница, что первое оформлять Ред или Хамелеон?
Если оформить в один день и RED, и Cameleon, то последний может быть без кредитного лимита. Если нужен "ящер" с лимитом, то сначала его, а на следующий день RED (если банк предложит). После "ящера" можно оформлять и пакетку.

Если RED не предлагает в приложении, то можно будет его оформить в отделении. Но необходимо отказаться от страховки(ок), которую(ые) подключают даже при перевыпуске карты.
Ну и не забываем для RED и пакеток подключить бесплатные PUSH.

  vpchelko написав:...только по последней начали приходить сообщения-выписки.
Возможно, это недавно внедрили. Поэтому и такое отличие.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 11:27

Re: Альфа-Банк

Те кто делает СЕНС, им явно не пользуются.

Разлогинило из СЕНСа и требует для входа кучу всяко фигни. Ну, допустим, номер телефона и дату рождения я помню :), но вот требование последних 4х цифр карты и СВВ - это вообще что?
А если у меня только цифровой хамелеон, где я их возьму? Что-то не припомню при регистрации огромной надписи красным цветом и КАПСОМ на весь экран, что нужно эти данные записать/запомнить.
Да и даже если получил физическую карту с чего смузихлёбы решили, что она будет всегда с собой?
Как зайти в СЕНС без этих данных?

СЕНС сделан по типу рабочего стола, почему я не могу создавать самостоятельно папки и называть их как хочу? Почему возможность создания папки я нахожу случайно, когда переношу один ярлык на другой? Почему я не могу потом перетаскивать ярлыки в другие папки/на рабочий стол? Почему сама возможность переносить ярлыки появляется при длинном тапе и выборе соответствующего пункта в выпадающем меню?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 11:53

Re: Альфа-Банк

Із сьогоднішнього досвіду:
Вчора вперше зареєструвався в Сенс і активував Хам-он через ДІЮ.
Сьогодні зателефонував на 044*** і за 12 хвилин отримав довгий логін для МАБ, після чого за 2 хв. встановив свій пароль.
Перед тим перечитав останніх сторінок 20, де активно пишуть про неможливість отримання доступу і танці з бубном.
Тепер сиджу і думаю - напоркуа таке було писати ??? 12 хв + 2хв. = 14 хв.
Цікаво, що потрібно розповідати на ГЛ і про яке гестапо йде мова ?
У мене все в межах одного консультанта і вказаного часу.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:05

Re: Альфа-Банк

  Amid написав:Разлогинило из СЕНСа и требует для входа кучу всяко фигни

так если вам не нуна менять экк, то и разлогиниваться не нуна. Просто сделайте даблтап на стрелку влево.
ну вот если вы решите зайти под 2м экком: брата,жены, кума :) то тут да --начинается котовасия, которой нет ни у одного др. банка
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:07

Re: Альфа-Банк

  stas_rst написав:Із сьогоднішнього досвіду

Просто повезло. Случайно. А логин как вам, понравился :)
У меня обычный типа Vasiy-2367
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:10

Amethyst логін шикарний :) крутіше вінди :) але ж він разовий і я його забув уже
проблем не було, від слова "зовсім"
stas_rst
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