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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9964996599669967>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:07

Re: Альфа-Банк

  stas_rst написав:Із сьогоднішнього досвіду

Просто повезло. Случайно. А логин как вам, понравился :)
У меня обычный типа Vasiy-2367
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:10

Amethyst логін шикарний :) крутіше вінди :) але ж він разовий і я його забув уже
проблем не було, від слова "зовсім"
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:12

  stas_rst написав:Amethyst логін шикарний :) крутіше вінди :) але ж він разовий і я його забув уже
проблем не було, від слова "зовсім"

бімба )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:15

  Amid написав:
  MASolomko написав:Такой выход чреват блокировкой карты на такие операции со стороны СБ. Разблокировка через гестапо. И лучше не пропускать звонки из банка (они хотят услышать подтверждение, что это Вы сделали операцию) — заблокируют и придётся проходить небыстрый процесс разблокировки.

Если повезёт, то можно карту "раскачать" на такие операции )))


На СЭП из СЕНСа таких ограничений нет? Сколько за раз можно СЭПнуть?

Ліміт на одну операцію по IBAN 150 000 грн. А взагалі то вивчайте усі ліміти отут: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... Alfa-Bank-
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:44

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:так если вам не нуна менять экк, то и разлогиниваться не нуна. Просто сделайте даблтап на стрелку влево.
ну вот если вы решите зайти под 2м экком: брата,жены, кума то тут да --начинается котовасия, которой нет ни у одного др. банка



Разлогинилось после ввода ПИН и сообщения "то-то пошло не так"

Никакой стрелки влево нет, и вправо тоже нет. Есть только кнопка "Продолжить". Просит на первом экране телефон/дату рождения. Затем, на втором экране, поле для ввода пароля с СМС. Затем, на третьем, поле "введи номер карты и CVV", которое пропустить нельзя (как и предыдущие).
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:50

Re: Альфа-Банк

Підкажіть, хочу вийти з Хамелеона чи карти погорельца на Монобанк, як то зробити,щоб без %. Через переказ за реквізитами в сенсі?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:53

  ukr0014959 написав:Підкажіть, хочу вийти з Хамелеона чи карти погорельца на Монобанк, як то зробити,щоб без %. Через переказ за реквізитами в сенсі?


Да по реквизитам будет бесплатно, можно и через пополнение карты моно если сумма небольшая.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:56

  ukr0014959 написав:Підкажіть, хочу вийти з Хамелеона чи карти погорельца на Монобанк, як то зробити,щоб без %. Через переказ за реквізитами в сенсі?

Всі перекази за власні кошти з хамелеону в Sense будуть без комісії
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:01

Alfa_Bank
Подскажите, так как же зайти в СЕНС с виртуальным хамелеоном, если оно требует номер карты и CVV код (которые на виртуальном хамелеоне, который в СЕНСе, который требует номер карты и CVV код)?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:15

С этим сенсом - как пороблено.
Нельзя ничего написать в чат: "Нет соединения с сервером".
Телефон - в метре от роутера.
Все приложения видят интернет, сам сенс тоже видит, а вот чат - не видит сервер.
Но при входе - чат гордо сообщает: "Мы решим твой вопрос здесь и сейчас!" (хоть написать в него невозможно).
И смех и грех
mustbe
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