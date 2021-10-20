MASolomko написав:Такой выход чреват блокировкой карты на такие операции со стороны СБ. Разблокировка через гестапо. И лучше не пропускать звонки из банка (они хотят услышать подтверждение, что это Вы сделали операцию) — заблокируют и придётся проходить небыстрый процесс разблокировки.
Если повезёт, то можно карту "раскачать" на такие операции )))
На СЭП из СЕНСа таких ограничений нет? Сколько за раз можно СЭПнуть?
Amethyst написав:так если вам не нуна менять экк, то и разлогиниваться не нуна. Просто сделайте даблтап на стрелку влево. ну вот если вы решите зайти под 2м экком: брата,жены, кума то тут да --начинается котовасия, которой нет ни у одного др. банка
Разлогинилось после ввода ПИН и сообщения "то-то пошло не так"
Никакой стрелки влево нет, и вправо тоже нет. Есть только кнопка "Продолжить". Просит на первом экране телефон/дату рождения. Затем, на втором экране, поле для ввода пароля с СМС. Затем, на третьем, поле "введи номер карты и CVV", которое пропустить нельзя (как и предыдущие).
Alfa_Bank Подскажите, так как же зайти в СЕНС с виртуальным хамелеоном, если оно требует номер карты и CVV код (которые на виртуальном хамелеоне, который в СЕНСе, который требует номер карты и CVV код)?
С этим сенсом - как пороблено. Нельзя ничего написать в чат: "Нет соединения с сервером". Телефон - в метре от роутера. Все приложения видят интернет, сам сенс тоже видит, а вот чат - не видит сервер. Но при входе - чат гордо сообщает: "Мы решим твой вопрос здесь и сейчас!" (хоть написать в него невозможно). И смех и грех