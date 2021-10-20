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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 жов, 2021 14:18
Amid написав:
Подскажите, так как же зайти в СЕНС с виртуальным хамелеоном...
Позвонить в контакт-центр, пройти идентификацию и заблокировать карту (должно не быть ни одной активной карты). После восстановление доступа будет возможно по паспортным данным. А затем делаете разблокировку карты.
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MASolomko
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Додано: Чет 21 жов, 2021 14:58
MASolomko написав:
Позвонить в контакт-центр, пройти идентификацию и заблокировать карту (должно не быть ни одной активной карты). После восстановление доступа будет возможно по паспортным данным. А затем делаете разблокировку карты.
Просто топ, десять из десяти!
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Amid
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