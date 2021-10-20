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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9964996599669967

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:18

Re: Альфа-Банк

  Amid написав:Подскажите, так как же зайти в СЕНС с виртуальным хамелеоном...
Позвонить в контакт-центр, пройти идентификацию и заблокировать карту (должно не быть ни одной активной карты). После восстановление доступа будет возможно по паспортным данным. А затем делаете разблокировку карты.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:58

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:Позвонить в контакт-центр, пройти идентификацию и заблокировать карту (должно не быть ни одной активной карты). После восстановление доступа будет возможно по паспортным данным. А затем делаете разблокировку карты.

Просто топ, десять из десяти!
Amid
 
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  #<1 ... 9964996599669967
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