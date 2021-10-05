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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 жов, 2021 14:18
Amid написав:
Подскажите, так как же зайти в СЕНС с виртуальным хамелеоном...
Позвонить в контакт-центр, пройти идентификацию и заблокировать карту (должно не быть ни одной активной карты). После восстановление доступа будет возможно по паспортным данным. А затем делаете разблокировку карты.
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MASolomko
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Додано: Чет 21 жов, 2021 14:58
MASolomko написав:
Позвонить в контакт-центр, пройти идентификацию и заблокировать карту (должно не быть ни одной активной карты). После восстановление доступа будет возможно по паспортным данным. А затем делаете разблокировку карты.
Просто топ, десять из десяти!
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Amid
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Додано: Чет 21 жов, 2021 15:33
я верно поняла, что для установки Sense нужна Дия?
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Arien
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Додано: Чет 21 жов, 2021 15:35
Arien написав:
я верно поняла, что для установки Sense нужна Дия?
навіщо
звичайний додаток на плеймаркері
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Додано: Чет 21 жов, 2021 15:44
Arien написав:
я верно поняла, что для установки Sense нужна Дия?
Через Дія ви можете оформити картку в Sense, як новий клієнт. Але можна і через відеочат. Якщо вже маєте рахунки в банку, то ні те, ні те вам не знадобиться для входу
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Додано: Чет 21 жов, 2021 15:51
stas_rst написав:
проблем не було, від слова "зовсім"
Это как в "У Вас несчастные случаи на производстве были? Нет? - Будут.". И здесь будут, когда начнут входить вместо Вас, а Вы никому ничего не докажете. Потому что о Вашей безопасности "позаботились".
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Додано: Чет 21 жов, 2021 16:08
mustbe написав:
С этим сенсом - как пороблено.
Нельзя ничего написать в чат: "Нет соединения с сервером".
Но при входе - чат гордо сообщает: "Мы решим твой вопрос здесь и сейчас!" (хоть написать в него невозможно).
Мобильное приложение не видит свой сервер? А Вы хотели, чтобы оно у них как конфетка работало?
Если они с функционалом и безопасностью (клиентской ценностью №1) не могут разобраться, то понятно, что у них и с непрерывностью/стабильностью (клиентской ценностью №2) тоже самое.
Т.е. что разработка, что администрирование - 2 сапога пара. Плюс тестирование на клиентах. Ну посмотрим, куда они себя заведут. И никакие спецы из других банков им не помогут.
З.Ы. Зато весь Киев (метро) своими фотками обклеили, т.к. убеждены, что клиенты лохи и все скушают. Стыдоба.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 16:31
Отримав карту хамона, ну думаю все, нарешті. Зараз активую та й годі буду рубати капусту. Та ні - щось пішло не так, карта не активована - давай каже папизже ще Галю приходь.
А х@рлі так, не при діткам буде говорено?
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Прораб
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Додано: Чет 21 жов, 2021 16:36
Прораб написав:
Отримав карту хамона, ну думаю все, нарешті. Зараз активую та й годі буду рубати капусту. Та ні - щось пішло не так, карта не активована - давай каже папизже ще Галю приходь.
А х@рлі так, не при діткам буде говорено?
Якщо маєте на увазі, що отримали пластик, то може бути наступна ситуація:
якщо кнопка "активувати" більше не відображається, то це означає, що картка вже активна.
Помилки про неуспішність при успішній операції будемо виправляти
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Додано: Чет 21 жов, 2021 16:42
Alfa_Bank написав: Прораб написав:
Отримав карту хамона, ну думаю все, нарешті. Зараз активую та й годі буду рубати капусту. Та ні - щось пішло не так, карта не активована - давай каже папизже ще Галю приходь.
А х@рлі так, не при діткам буде говорено?
Якщо маєте на увазі, що отримали пластик, то може бути наступна ситуація:
якщо кнопка "активувати" більше не відображається, то це означає, що картка вже активна.
Помилки про неуспішність при успішній операції будемо виправляти
Зараз кнопки в керуванні немає, повідомлення зверху теж неактивне (каже протухло) - то вона активна?
Штучний інтелект!
ПІН отримати через пімпу зміни ПІНа?
Востаннє редагувалось Прораб
в Чет 21 жов, 2021 16:47, всього редагувалось 1 раз.
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