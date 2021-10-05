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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9965996699679968>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:18

Re: Альфа-Банк

  Amid написав:Подскажите, так как же зайти в СЕНС с виртуальным хамелеоном...
Позвонить в контакт-центр, пройти идентификацию и заблокировать карту (должно не быть ни одной активной карты). После восстановление доступа будет возможно по паспортным данным. А затем делаете разблокировку карты.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:58

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:Позвонить в контакт-центр, пройти идентификацию и заблокировать карту (должно не быть ни одной активной карты). После восстановление доступа будет возможно по паспортным данным. А затем делаете разблокировку карты.

Просто топ, десять из десяти!
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:33

Re: Альфа-Банк

я верно поняла, что для установки Sense нужна Дия?
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:35

  Arien написав:я верно поняла, что для установки Sense нужна Дия?

навіщо
звичайний додаток на плеймаркері
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:44

  Arien написав:я верно поняла, что для установки Sense нужна Дия?

Через Дія ви можете оформити картку в Sense, як новий клієнт. Але можна і через відеочат. Якщо вже маєте рахунки в банку, то ні те, ні те вам не знадобиться для входу
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:51

  stas_rst написав:проблем не було, від слова "зовсім"

Это как в "У Вас несчастные случаи на производстве были? Нет? - Будут.". И здесь будут, когда начнут входить вместо Вас, а Вы никому ничего не докажете. Потому что о Вашей безопасности "позаботились".
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 16:08

  mustbe написав:С этим сенсом - как пороблено.
Нельзя ничего написать в чат: "Нет соединения с сервером".
Но при входе - чат гордо сообщает: "Мы решим твой вопрос здесь и сейчас!" (хоть написать в него невозможно).

Мобильное приложение не видит свой сервер? А Вы хотели, чтобы оно у них как конфетка работало?

Если они с функционалом и безопасностью (клиентской ценностью №1) не могут разобраться, то понятно, что у них и с непрерывностью/стабильностью (клиентской ценностью №2) тоже самое.

Т.е. что разработка, что администрирование - 2 сапога пара. Плюс тестирование на клиентах. Ну посмотрим, куда они себя заведут. И никакие спецы из других банков им не помогут.

З.Ы. Зато весь Киев (метро) своими фотками обклеили, т.к. убеждены, что клиенты лохи и все скушают. Стыдоба.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 16:31

Re: Альфа-Банк

Отримав карту хамона, ну думаю все, нарешті. Зараз активую та й годі буду рубати капусту. Та ні - щось пішло не так, карта не активована - давай каже папизже ще Галю приходь. :mrgreen:
А х@рлі так, не при діткам буде говорено?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 16:36

  Прораб написав:Отримав карту хамона, ну думаю все, нарешті. Зараз активую та й годі буду рубати капусту. Та ні - щось пішло не так, карта не активована - давай каже папизже ще Галю приходь. :mrgreen:
А х@рлі так, не при діткам буде говорено?

Якщо маєте на увазі, що отримали пластик, то може бути наступна ситуація:
якщо кнопка "активувати" більше не відображається, то це означає, що картка вже активна.

Помилки про неуспішність при успішній операції будемо виправляти :cry:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 16:42

  Alfa_Bank написав:
  Прораб написав:Отримав карту хамона, ну думаю все, нарешті. Зараз активую та й годі буду рубати капусту. Та ні - щось пішло не так, карта не активована - давай каже папизже ще Галю приходь. :mrgreen:
А х@рлі так, не при діткам буде говорено?

Якщо маєте на увазі, що отримали пластик, то може бути наступна ситуація:
якщо кнопка "активувати" більше не відображається, то це означає, що картка вже активна.

Помилки про неуспішність при успішній операції будемо виправляти :cry:

Зараз кнопки в керуванні немає, повідомлення зверху теж неактивне (каже протухло) - то вона активна?
Штучний інтелект!

ПІН отримати через пімпу зміни ПІНа?
Востаннє редагувалось Прораб в Чет 21 жов, 2021 16:47, всього редагувалось 1 раз.
Прораб
 
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