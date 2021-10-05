Сенс гарно зроблений для банки. Нещодавно хотів поповнити блек, вибрав з свого рахунку, бо підзабув алгоритм. Наступна картинка була така: Натиснув переказати і без всяких додаткових танців, опляля. Коміс 53,6. Виявилось, що тягне з ЕКО. Щоб побачити звідки тягне і за скільки потрібно скролити відповідно вверх чи вниз. Якби побачив, то би вчасно відреагував, але якби банка заробляла?
Ой+ написав:Сенс гарно зроблений для банки. Нещодавно хотів поповнити блек, вибрав з свого рахунку, бо підзабув алгоритм. Наступна картинка була така: Натиснув переказати і без всяких додаткових танців, опляля. Коміс 53,6. Виявилось, що тягне з ЕКО. Щоб побачити звідки тягне і за скільки потрібно скролити відповідно вверх чи вниз. Якби побачив, то би вчасно відреагував, але якби банка заробляла?
Нуу спорный момент, имею устройство явно нове вашего и с размерами экрана побольше, то все отчетливо видно
stas_rst написав:проблем не було, від слова "зовсім"
Это как в "У Вас несчастные случаи на производстве были? Нет? - Будут.". И здесь будут, когда начнут входить вместо Вас, а Вы никому ничего не докажете. Потому что о Вашей безопасности "позаботились".
от не зрозумів застережень я писав про досвід отримання доступу в МАБ і відсутність проблем , попри описані раніше на гілці. Якщо матимете бажання і час, напишіть в ПП, у чому я неправий чи яким чином банк може "входить вместо вас" ? я встановив пароль після введення логіну з смс і відновлення самого паролю. Є доступ і сам логін уже неактивний, мабуть
Прораб дякую, однак смс із логіном приходить на фін.номер, потім туди ж приходить код для зміни паролю. Мій фінномер нереально клонувати без застосування спецапаратури по перехопленню трафіку. Що ще може бути ? Не дискутую, просто цікаво
Прораб написав:Отримав карту хамона, ну думаю все, нарешті. Зараз активую та й годі буду рубати капусту. Та ні - щось пішло не так, карта не активована - давай каже папизже ще Галю приходь. А х@рлі так, не при діткам буде говорено?
Якщо маєте на увазі, що отримали пластик, то може бути наступна ситуація: якщо кнопка "активувати" більше не відображається, то це означає, що картка вже активна.
Помилки про неуспішність при успішній операції будемо виправляти
Зараз кнопки в керуванні немає, повідомлення зверху теж неактивне (каже протухло) - то вона активна? Штучний інтелект!
ПІН отримати через пімпу зміни ПІНа?
Пін-код - так, можна отримати через Змінити пін. Підкажіть, це все таки пластикова картка з самого початку, чи отриманий пластик до віртуальної активовуєте?