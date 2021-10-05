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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9965996699679968

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 16:43

Re: Альфа-Банк

Сенс гарно зроблений для банки. Нещодавно хотів поповнити блек, вибрав з свого рахунку, бо підзабув алгоритм.
Наступна картинка була така:
Зображення
Натиснув переказати і без всяких додаткових танців, опляля. Коміс 53,6.
Виявилось, що тягне з ЕКО. Щоб побачити звідки тягне і за скільки потрібно скролити відповідно вверх чи вниз. Якби побачив, то би вчасно відреагував, але якби банка заробляла?
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 16:59

  Ой+ написав:Сенс гарно зроблений для банки. Нещодавно хотів поповнити блек, вибрав з свого рахунку, бо підзабув алгоритм.
Наступна картинка була така:
Зображення
Натиснув переказати і без всяких додаткових танців, опляля. Коміс 53,6.
Виявилось, що тягне з ЕКО. Щоб побачити звідки тягне і за скільки потрібно скролити відповідно вверх чи вниз. Якби побачив, то би вчасно відреагував, але якби банка заробляла?



Нуу спорный момент, имею устройство явно нове вашего и с размерами экрана побольше, то все отчетливо видно
R3WIND
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 17:00

  newbie написав:
  stas_rst написав:проблем не було, від слова "зовсім"

Это как в "У Вас несчастные случаи на производстве были? Нет? - Будут.". И здесь будут, когда начнут входить вместо Вас, а Вы никому ничего не докажете. Потому что о Вашей безопасности "позаботились".

от не зрозумів застережень :) я писав про досвід отримання доступу в МАБ і відсутність проблем , попри описані раніше на гілці.
Якщо матимете бажання і час, напишіть в ПП, у чому я неправий чи яким чином банк може "входить вместо вас" ? я встановив пароль після введення логіну з смс і відновлення самого паролю.
Є доступ і сам логін уже неактивний, мабуть :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 17:19

  stas_rst написав:Є доступ і сам логін уже неактивний, мабуть :)

Так спробуйте зайти під ним знову, здивуєтесь. Він неодноразовий ні разу. :mrgreen:
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 17:34

Прораб дякую, однак смс із логіном приходить на фін.номер, потім туди ж приходить код для зміни паролю. Мій фінномер нереально клонувати без застосування спецапаратури по перехопленню трафіку. Що ще може бути ?
Не дискутую, просто цікаво :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 17:43

  Прораб написав:
  Alfa_Bank написав:
  Прораб написав:Отримав карту хамона, ну думаю все, нарешті. Зараз активую та й годі буду рубати капусту. Та ні - щось пішло не так, карта не активована - давай каже папизже ще Галю приходь. :mrgreen:
А х@рлі так, не при діткам буде говорено?

Якщо маєте на увазі, що отримали пластик, то може бути наступна ситуація:
якщо кнопка "активувати" більше не відображається, то це означає, що картка вже активна.

Помилки про неуспішність при успішній операції будемо виправляти :cry:

Зараз кнопки в керуванні немає, повідомлення зверху теж неактивне (каже протухло) - то вона активна?
Штучний інтелект!

ПІН отримати через пімпу зміни ПІНа?

Пін-код - так, можна отримати через Змінити пін. Підкажіть, це все таки пластикова картка з самого початку, чи отриманий пластик до віртуальної активовуєте?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 19:22

  Alfa_Bank написав:
  Прораб написав:Зараз кнопки в керуванні немає, повідомлення зверху теж неактивне (каже протухло) - то вона активна?
Штучний інтелект!

ПІН отримати через пімпу зміни ПІНа?

Пін-код - так, можна отримати через Змінити пін. Підкажіть, це все таки пластикова картка з самого початку, чи отриманий пластик до віртуальної активовуєте?


1. Тобто його більше немає ніде, тому що в пакеті карти нічого більше не було.
Після отримання ПІНу треба провести картою маніпуляції у банкоматі?

2. Як діючий клієнт, замовив віртуальну карту, з доставкою пластика на НП.
Після отримання активація пройшла, неуспішно, але якщо вірити Вашого досвіду то успішно.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 19:34

Alfa_Bank
Интересный вопрос тут подняли. Я как то про это и не задумывался, так как все платежи бесконтактные и пин не требуется.
На НП карта приходит с уже установленным пином ? И соответствует ли этот пин тому, который просил придумать сенс при активации цифровой карты :?:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 19:44

  Amethyst написав:
  Amid написав:Разлогинило из СЕНСа и требует для входа кучу всяко фигни

так если вам не нуна менять экк, то и разлогиниваться не нуна. Просто сделайте даблтап на стрелку влево.
ну вот если вы решите зайти под 2м экком: брата,жены, кума :) то тут да --начинается котовасия, которой нет ни у одного др. банка

Вы так и не дошли до газмяса.
Там тож перелогин еще тот танец)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 19:52

  R3WIND написав:
  Ой+ написав:Сенс гарно зроблений для банки. Нещодавно хотів поповнити блек, вибрав з свого рахунку, бо підзабув алгоритм.
Натиснув переказати і без всяких додаткових танців, опляля. Коміс 53,6.
Виявилось, що тягне з ЕКО. Щоб побачити звідки тягне і за скільки потрібно скролити відповідно вверх чи вниз. Якби побачив, то би вчасно відреагував, але якби банка заробляла?


Нуу спорный момент, имею устройство явно нове вашего и с размерами экрана побольше, то все отчетливо видно


Розрішення на 900*1600 в оригіналі дозволяє розмістити хоча би малим шрифтом комісію та джерела, але думаю його не випадково приопустили, що треба скролити. Це ще підступніше ніж дрібні шрифти в кред. договорах.
Якщо на інших приладах видно зразу, то я тільки радий.
Зображення
Пожалів, що не робив операцію в МАБі.
Ой+
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