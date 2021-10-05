Додано: Чет 21 жов, 2021 20:12

Прораб написав: Тобто його більше немає ніде, тому що в пакеті карти нічого більше не було.

Після отримання ПІНу треба провести картою маніпуляції у банкоматі? Тобто його більше немає ніде, тому що в пакеті карти нічого більше не було.Після отримання ПІНу треба провести картою маніпуляції у банкоматі?

Kalgan написав: На НП карта приходит с уже установленным пином ? И соответствует ли этот пин тому, который просил придумать сенс при активации цифровой карты На НП карта приходит с уже установленным пином ? И соответствует ли этот пин тому, который просил придумать сенс при активации цифровой карты

При выпуске цифрового продукта система предлагает активировать цифровую карту, установкой онлайн-ПИН.При получении физического пластика, его необходимо активировать и совершить операцию в банкомате для синхронизации ПИНов (офлайн и онлайн), т. е. записать онлайн-ПИН на чип карты.По хорошему карта должна приходить без установленного ПИН, в этом случае бесконтакт работать не будет.Но если Алла проявляет заботу и на карту ставит какой-то свой ПИН, то пластик сам отключён. Алла в процессинге должна видеть оплату картой в интернете, оплаты токеном и оплаты самим пластиком.Вот, если так, то почему она не даёт возможность на эти типы операций установить лимиты остаётся загадкой...