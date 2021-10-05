RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9967996899699970>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:11

  Прораб написав:
  Alfa_Bank написав:
  Прораб написав:Зараз кнопки в керуванні немає, повідомлення зверху теж неактивне (каже протухло) - то вона активна?
Штучний інтелект!

ПІН отримати через пімпу зміни ПІНа?

Пін-код - так, можна отримати через Змінити пін. Підкажіть, це все таки пластикова картка з самого початку, чи отриманий пластик до віртуальної активовуєте?


1. Тобто його більше немає ніде, тому що в пакеті карти нічого більше не було.
Після отримання ПІНу треба провести картою маніпуляції у банкоматі?

2. Як діючий клієнт, замовив віртуальну карту, з доставкою пластика на НП.
Після отримання активація пройшла, неуспішно, але якщо вірити Вашого досвіду то успішно.

1. Карта надходить вже з установленим вами пін-кодом, в документах його нема, його знаєте тільки ви. Додатково до банкомату йти не потрібно, все робиться в додатку.
2. Зараз карти активна, якщо ні то напишіть в приватні повідомлення, перевірю карту.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11082
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1140 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:12

  guntherhouse777 написав:
  Amethyst написав:
  Amid написав:Разлогинило из СЕНСа и требует для входа кучу всяко фигни

так если вам не нуна менять экк, то и разлогиниваться не нуна. Просто сделайте даблтап на стрелку влево.
ну вот если вы решите зайти под 2м экком: брата,жены, кума :) то тут да --начинается котовасия, которой нет ни у одного др. банка

Вы так и не дошли до газмяса.
Там тож перелогин еще тот танец)

Седня зашел
viewtopic.php?p=5319241#p5319241
Теперь боюсь из ИБ выходить :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1081
З нами з: 05.05.21
Подякував: 59 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:12

Re: Альфа-Банк

  Прораб написав:Тобто його більше немає ніде, тому що в пакеті карти нічого більше не було.
Після отримання ПІНу треба провести картою маніпуляції у банкоматі?
При выпуске цифрового продукта система предлагает активировать цифровую карту, установкой онлайн-ПИН.

При получении физического пластика, его необходимо активировать и совершить операцию в банкомате для синхронизации ПИНов (офлайн и онлайн), т. е. записать онлайн-ПИН на чип карты.

  Kalgan написав:На НП карта приходит с уже установленным пином ? И соответствует ли этот пин тому, который просил придумать сенс при активации цифровой карты :?:
По хорошему карта должна приходить без установленного ПИН, в этом случае бесконтакт работать не будет.

Но если Алла проявляет заботу и на карту ставит какой-то свой ПИН, то пластик сам отключён. Алла в процессинге должна видеть оплату картой в интернете, оплаты токеном и оплаты самим пластиком.
Вот, если так, то почему она не даёт возможность на эти типы операций установить лимиты остаётся загадкой...
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3872
З нами з: 08.03.18
Подякував: 449 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:22

  Kalgan написав:Alfa_Bank
Интересный вопрос тут подняли. Я как то про это и не задумывался, так как все платежи бесконтактные и пин не требуется.
На НП карта приходит с уже установленным пином ? И соответствует ли этот пин тому, который просил придумать сенс при активации цифровой карты :?:

Фізична карта йде без пін-коду, ви його встановлюєте окремо.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11082
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1140 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:41

  MASolomko написав:
  Прораб написав:Тобто його більше немає ніде, тому що в пакеті карти нічого більше не було.
Після отримання ПІНу треба провести картою маніпуляції у банкоматі?
При выпуске цифрового продукта система предлагает активировать цифровую карту, установкой онлайн-ПИН.

При получении физического пластика, его необходимо активировать и совершить операцию в банкомате для синхронизации ПИНов (офлайн и онлайн), т. е. записать онлайн-ПИН на чип карты.

  Alfa_Bank написав:1. Карта надходить вже з установленим вами пін-кодом, в документах його нема, його знаєте тільки ви. Додатково до банкомату йти не потрібно, все робиться в додатку.


  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:На НП карта приходит с уже установленным пином ? И соответствует ли этот пин тому, который просил придумать сенс при активации цифровой карты :?:

Фізична карта йде без пін-коду, ви його встановлюєте окремо.


Створилася непонятка, який все ж таки алгоритм активації?

І віртуальна карта додана до цього часу gpay буде працювати без додаткових рухів після отримання пластика?
Прораб
 
Повідомлень: 275
З нами з: 02.03.19
Подякував: 258 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:53

  Прораб написав:
  stas_rst написав:і сам логін уже неактивний, мабуть :)

Він неодноразовий ні разу. :mrgreen:

И то ли еще будет.
newbie
 
Повідомлень: 6529
З нами з: 22.06.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 21:19

  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Alfa_Bank
Интересный вопрос тут подняли. Я как то про это и не задумывался, так как все платежи бесконтактные и пин не требуется.
На НП карта приходит с уже установленным пином ? И соответствует ли этот пин тому, который просил придумать сенс при активации цифровой карты :?:

Фізична карта йде без пін-коду, ви його встановлюєте окремо.

тогда алгоритм в студию. пин от цифровой к пластику не подходит ?
Kalgan
 
Повідомлень: 806
З нами з: 02.01.19
Подякував: 44 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 21:28

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Alfa_Bank
Интересный вопрос тут подняли. Я как то про это и не задумывался, так как все платежи бесконтактные и пин не требуется.
На НП карта приходит с уже установленным пином ? И соответствует ли этот пин тому, который просил придумать сенс при активации цифровой карты :?:

Фізична карта йде без пін-коду, ви його встановлюєте окремо.

тогда алгоритм в студию. пин от цифровой к пластику не подходит ?

Подходит. Причем в конверте приходит карта с тем же номером, шо и жижитал в Сенсе.
В отл. от Спорта, де после прихода пластика номер у жижитал меняется на пластиковый.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1081
З нами з: 05.05.21
Подякував: 59 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 21:32

  Amethyst написав:
  Kalgan написав:тогда алгоритм в студию. пин от цифровой к пластику не подходит ?

Подходит. Причем в конверте приходит карта с тем же номером, шо и жижитал в Сенсе.
В отл. от Спорта, де после прихода пластика номер у жижитал меняется на пластиковый.

Так якщо замовити карту у відділенні то буде так само, іншій номер. Виходячи з мануалів Альфи.

Треба вже пляшку відкорковувати з цією Альфою, інакше біда.
Прораб
 
Повідомлень: 275
З нами з: 02.03.19
Подякував: 258 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 22:02

  MASolomko написав:
  копейка написав:Выход со своей карты чужим сервисом - без комиссии.
Такой выход чреват блокировкой карты на такие операции со стороны СБ. Разблокировка через гестапо. И лучше не пропускать звонки из банка (они хотят услышать подтверждение, что это Вы сделали операцию) — заблокируют и придётся проходить небыстрый процесс разблокировки.

Если повезёт, то можно карту "раскачать" на такие операции )))

Насколько я понимаю, выше определенной суммы? В пределах 15 тысяч, думаю, можно пробовать, иначе зачем эти все карты если они должны только пылится на полке и отнимать время и нервы на их регистрацию не принося ничего стоящего в финансовый мир самого клиента. За предупреждение спасибо, что за постулаты отколыбеливает банк я уже отчасти уяснила, причем правая нога в нем не всегда знает, что делает левая. Будем тестировать.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 31.07.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9967996899699970>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4986, 4987, 4988
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49878 6847911
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 жов, 2021 16:17
candidat
Банк Власний Рахунок 1, 2, 3, 4
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
38 19711
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 жов, 2021 15:43
vovareuckij
Райффайзен Банк 1 ... 835, 836, 837
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8365 2025940
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 жов, 2021 12:20
antey718

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2241)
21.10.2021 23:53
Альфа-Банк (99691)
21.10.2021 23:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.