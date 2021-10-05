Прораб написав:Зараз кнопки в керуванні немає, повідомлення зверху теж неактивне (каже протухло) - то вона активна? Штучний інтелект!
ПІН отримати через пімпу зміни ПІНа?
Пін-код - так, можна отримати через Змінити пін. Підкажіть, це все таки пластикова картка з самого початку, чи отриманий пластик до віртуальної активовуєте?
1. Тобто його більше немає ніде, тому що в пакеті карти нічого більше не було. Після отримання ПІНу треба провести картою маніпуляції у банкоматі?
2. Як діючий клієнт, замовив віртуальну карту, з доставкою пластика на НП. Після отримання активація пройшла, неуспішно, але якщо вірити Вашого досвіду то успішно.
1. Карта надходить вже з установленим вами пін-кодом, в документах його нема, його знаєте тільки ви. Додатково до банкомату йти не потрібно, все робиться в додатку. 2. Зараз карти активна, якщо ні то напишіть в приватні повідомлення, перевірю карту.
Amid написав:Разлогинило из СЕНСа и требует для входа кучу всяко фигни
так если вам не нуна менять экк, то и разлогиниваться не нуна. Просто сделайте даблтап на стрелку влево. ну вот если вы решите зайти под 2м экком: брата,жены, кума то тут да --начинается котовасия, которой нет ни у одного др. банка
Вы так и не дошли до газмяса. Там тож перелогин еще тот танец)
Прораб написав:Тобто його більше немає ніде, тому що в пакеті карти нічого більше не було. Після отримання ПІНу треба провести картою маніпуляції у банкоматі?
При выпуске цифрового продукта система предлагает активировать цифровую карту, установкой онлайн-ПИН.
При получении физического пластика, его необходимо активировать и совершить операцию в банкомате для синхронизации ПИНов (офлайн и онлайн), т. е. записать онлайн-ПИН на чип карты.
Kalgan написав:На НП карта приходит с уже установленным пином ? И соответствует ли этот пин тому, который просил придумать сенс при активации цифровой карты
По хорошему карта должна приходить без установленного ПИН, в этом случае бесконтакт работать не будет.
Но если Алла проявляет заботу и на карту ставит какой-то свой ПИН, то пластик сам отключён. Алла в процессинге должна видеть оплату картой в интернете, оплаты токеном и оплаты самим пластиком. Вот, если так, то почему она не даёт возможность на эти типы операций установить лимиты остаётся загадкой...
Kalgan написав:Alfa_Bank Интересный вопрос тут подняли. Я как то про это и не задумывался, так как все платежи бесконтактные и пин не требуется. На НП карта приходит с уже установленным пином ? И соответствует ли этот пин тому, который просил придумать сенс при активации цифровой карты
Фізична карта йде без пін-коду, ви його встановлюєте окремо.
Kalgan написав:Alfa_Bank Интересный вопрос тут подняли. Я как то про это и не задумывался, так как все платежи бесконтактные и пин не требуется. На НП карта приходит с уже установленным пином ? И соответствует ли этот пин тому, который просил придумать сенс при активации цифровой карты
Фізична карта йде без пін-коду, ви його встановлюєте окремо.
тогда алгоритм в студию. пин от цифровой к пластику не подходит ?
Kalgan написав:Alfa_Bank Интересный вопрос тут подняли. Я как то про это и не задумывался, так как все платежи бесконтактные и пин не требуется. На НП карта приходит с уже установленным пином ? И соответствует ли этот пин тому, который просил придумать сенс при активации цифровой карты
Фізична карта йде без пін-коду, ви його встановлюєте окремо.
тогда алгоритм в студию. пин от цифровой к пластику не подходит ?
Подходит. Причем в конверте приходит карта с тем же номером, шо и жижитал в Сенсе. В отл. от Спорта, де после прихода пластика номер у жижитал меняется на пластиковый.
копейка написав:Выход со своей карты чужим сервисом - без комиссии.
Такой выход чреват блокировкой карты на такие операции со стороны СБ. Разблокировка через гестапо. И лучше не пропускать звонки из банка (они хотят услышать подтверждение, что это Вы сделали операцию) — заблокируют и придётся проходить небыстрый процесс разблокировки.
Если повезёт, то можно карту "раскачать" на такие операции )))
Насколько я понимаю, выше определенной суммы? В пределах 15 тысяч, думаю, можно пробовать, иначе зачем эти все карты если они должны только пылится на полке и отнимать время и нервы на их регистрацию не принося ничего стоящего в финансовый мир самого клиента. За предупреждение спасибо, что за постулаты отколыбеливает банк я уже отчасти уяснила, причем правая нога в нем не всегда знает, что делает левая. Будем тестировать.