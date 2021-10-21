RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9967996899699970

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 22:25

  Amethyst написав:Теперь боюсь из ИБ выходить :)

Так и не выходите. Нужно ж банку как-то за Вами следить через камеру, микрофон, геолокацию и чтение смс-ок. Что он, возможно, делает даже когда и выйдете, но не выгрузите аппликуху из памяти. Клиентоориентированность, однако. Банк должен все знать о клиенте :)
newbie
 
Повідомлень: 6531
З нами з: 22.06.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 23:28

Re: Альфа-Банк

Каким образом можно изменить шаблон (в том числе название), изменить ярлык шаблона можно, но при открытии - в шаблоне к примеру название шаблона остается иным (первоначальным). Как это поправить?
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17
З нами з: 31.07.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 06:56

  копейка написав:Каким образом можно изменить шаблон (в том числе название), изменить ярлык шаблона можно, но при открытии - в шаблоне к примеру название шаблона остается иным (первоначальным). Как это поправить?

Изменить название можно в меню шаблона: открываете шаблон и открываете справа вверху меню. Возле названия шаблона изображение ручки.
Citizen_D
 
Повідомлень: 80
З нами з: 14.03.20
Подякував: 50 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:16

Сьогодні в Сенсі (на 3 день) з"явились категорії на вибір КБ. Тільки три, з яких максимально 3% за кредитні кафе і ресторани. Продукти 1% за кредитні і власні. Квіти 10%.
Так завжди з % і кількістю категорій чи це на перший раз, щоб не сильно радів ? Бо ж ніби в описі - до семи категорій + партнери.
Востаннє редагувалось stas_rst в П'ят 22 жов, 2021 08:21, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1774
З нами з: 27.02.19
Подякував: 707 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:20

  stas_rst написав:Сьогодні в Сенсі (на 3 день) з"явились категорії на вибір КБ. Тільки три, з яких максимально 3% за кредитні кафе і ресторани. Продукти 1% за кредитні і власні. Ківти 10%.
Так завжди з % і кількістю категорій чи це на перший раз, щоб не сильно радів ? Бо ж ніби в описі - до семи категорій + партнери.

Сама программа построена так что чем больше вы будете набирать бвллов (орехов кэшью) тем выше будет ваш статус в программе и больше категорий для выбора будет вам предлагаться каждый месяц на выбор. Посмотрите условия самой программы там это описано.
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7202
З нами з: 20.03.15
Подякував: 111 раз.
Подякували: 1984 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:23

Flamingo Дякую ! Перечитаю ще раз обов"язково. На фоні інших банків, таки дуже багато нюансів :)
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1774
З нами з: 27.02.19
Подякував: 707 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:04

  newbie написав:
  Amethyst написав:Теперь боюсь из ИБ выходить :)

Так и не выходите. Нужно ж банку как-то за Вами следить через камеру, микрофон, геолокацию и чтение смс-ок. Что он, возможно, делает даже когда и выйдете, но не выгрузите аппликуху из памяти. Клиентоориентированность, однако. Банк должен все знать о клиенте :)


вообще то алле можно не давать доступ до всех тех вещей о которых говорите.
приложуха аллы не требует обязательного доступа при установке. это вам не #зеленелайно
mephala
 
Повідомлень: 7298
З нами з: 07.04.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 807 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:31

Re: Альфа-Банк

  Прораб написав:І віртуальна карта додана до цього часу gpay буде працювати без додаткових рухів після отримання пластика?
Так. Оскільки дані картки не змінюються.

  копейка написав:Насколько я понимаю, выше определенной суммы?
Без понятия. Мне карту лочили и за 2к грн.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3873
З нами з: 08.03.18
Подякував: 449 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9967996899699970
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, Kredobank, melkh, ramzes4 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 835, 836, 837
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8366 2026151
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 жов, 2021 09:24
antey718
Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 1 ... 30, 31, 32
Модератор » Сер 17 кві, 2013 13:55
317 88604
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 жов, 2021 08:24
Vesna
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4986, 4987, 4988
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49878 6848516
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 жов, 2021 16:17
candidat

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2403)
22.10.2021 10:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.