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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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newbie
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Додано: Чет 21 жов, 2021 23:28
Каким образом можно изменить шаблон (в том числе название), изменить ярлык шаблона можно, но при открытии - в шаблоне к примеру название шаблона остается иным (первоначальным). Как это поправить?
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копейка
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 06:56
копейка написав:
Каким образом можно изменить шаблон (в том числе название), изменить ярлык шаблона можно, но при открытии - в шаблоне к примеру название шаблона остается иным (первоначальным). Как это поправить?
Изменить название можно в меню шаблона: открываете шаблон и открываете справа вверху меню. Возле названия шаблона изображение ручки.
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Citizen_D
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:16
Сьогодні в Сенсі (на 3 день) з"явились категорії на вибір КБ. Тільки три, з яких максимально 3% за кредитні кафе і ресторани. Продукти 1% за кредитні і власні. Квіти 10%.
Так завжди з % і кількістю категорій чи це на перший раз, щоб не сильно радів ? Бо ж ніби в описі - до семи категорій + партнери.
Востаннє редагувалось stas_rst
в П'ят 22 жов, 2021 08:21, всього редагувалось 1 раз.
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stas_rst
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:20
stas_rst написав:
Сьогодні в Сенсі (на 3 день) з"явились категорії на вибір КБ. Тільки три, з яких максимально 3% за кредитні кафе і ресторани. Продукти 1% за кредитні і власні. Ківти 10%.
Так завжди з % і кількістю категорій чи це на перший раз, щоб не сильно радів ? Бо ж ніби в описі - до семи категорій + партнери.
Сама программа построена так что чем больше вы будете набирать бвллов (орехов кэшью) тем выше будет ваш статус в программе и больше категорий для выбора будет вам предлагаться каждый месяц на выбор. Посмотрите условия самой программы там это описано.
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Flamingo
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:23
Flamingo
Дякую ! Перечитаю ще раз обов"язково. На фоні інших банків, таки дуже багато нюансів
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stas_rst
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:04
вообще то алле можно не давать доступ до всех тех вещей о которых говорите.
приложуха аллы не требует обязательного доступа при установке. это вам не #зеленелайно
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mephala
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:31
Прораб написав:
І віртуальна карта додана до цього часу gpay буде працювати без додаткових рухів після отримання пластика?
Так. Оскільки дані картки не змінюються.
копейка написав:
Насколько я понимаю, выше определенной суммы?
Без понятия. Мне карту лочили и за 2к грн.
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MASolomko
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