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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9967996899699970

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 22:25

  Amethyst написав:Теперь боюсь из ИБ выходить :)

Так и не выходите. Нужно ж банку как-то за Вами следить через камеру, микрофон, геолокацию и чтение смс-ок. Что он, возможно, делает даже когда и выйдете, но не выгрузите аппликуху из памяти. Клиентоориентированность, однако. Банк должен все знать о клиенте :)
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 23:28

Re: Альфа-Банк

Каким образом можно изменить шаблон (в том числе название), изменить ярлык шаблона можно, но при открытии - в шаблоне к примеру название шаблона остается иным (первоначальным). Как это поправить?
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 06:56

  копейка написав:Каким образом можно изменить шаблон (в том числе название), изменить ярлык шаблона можно, но при открытии - в шаблоне к примеру название шаблона остается иным (первоначальным). Как это поправить?

Изменить название можно в меню шаблона: открываете шаблон и открываете справа вверху меню. Возле названия шаблона изображение ручки.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:16

Сьогодні в Сенсі (на 3 день) з"явились категорії на вибір КБ. Тільки три, з яких максимально 3% за кредитні кафе і ресторани. Продукти 1% за кредитні і власні. Квіти 10%.
Так завжди з % і кількістю категорій чи це на перший раз, щоб не сильно радів ? Бо ж ніби в описі - до семи категорій + партнери.
Востаннє редагувалось stas_rst в П'ят 22 жов, 2021 08:21, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:20

  stas_rst написав:Сьогодні в Сенсі (на 3 день) з"явились категорії на вибір КБ. Тільки три, з яких максимально 3% за кредитні кафе і ресторани. Продукти 1% за кредитні і власні. Ківти 10%.
Так завжди з % і кількістю категорій чи це на перший раз, щоб не сильно радів ? Бо ж ніби в описі - до семи категорій + партнери.

Сама программа построена так что чем больше вы будете набирать бвллов (орехов кэшью) тем выше будет ваш статус в программе и больше категорий для выбора будет вам предлагаться каждый месяц на выбор. Посмотрите условия самой программы там это описано.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:23

Flamingo Дякую ! Перечитаю ще раз обов"язково. На фоні інших банків, таки дуже багато нюансів :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:04

  newbie написав:
  Amethyst написав:Теперь боюсь из ИБ выходить :)

Так и не выходите. Нужно ж банку как-то за Вами следить через камеру, микрофон, геолокацию и чтение смс-ок. Что он, возможно, делает даже когда и выйдете, но не выгрузите аппликуху из памяти. Клиентоориентированность, однако. Банк должен все знать о клиенте :)


вообще то алле можно не давать доступ до всех тех вещей о которых говорите.
приложуха аллы не требует обязательного доступа при установке. это вам не #зеленелайно
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:31

Re: Альфа-Банк

  Прораб написав:І віртуальна карта додана до цього часу gpay буде працювати без додаткових рухів після отримання пластика?
Так. Оскільки дані картки не змінюються.

  копейка написав:Насколько я понимаю, выше определенной суммы?
Без понятия. Мне карту лочили и за 2к грн.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:38

  копейка написав:Каким образом можно изменить шаблон (в том числе название), изменить ярлык шаблона можно, но при открытии - в шаблоне к примеру название шаблона остается иным (первоначальным). Как это поправить?

Когда запускается платеж, то вместо названия ярлыка уже светится имя Получателя. Т.е. если проморгал на шо свайпил, то нуна откатываться назад, т.к. у меня половина получателей эт я сам :) Тут помогает сама иконка шаблона - картинка банка/карты получателя, я их собираю спецом для Сенса 8)
Зображення
У Алки шаблоны есть в МАБе и Сенсе и они независимы др. от др.
Шобы "перенести" шаблон из МАБа в Сенс (или наоборот) нужно сделать платеж по этому шаблону, а затем в Сенсе/МАБе найти в хистори этот платеж и по нему создать таки шаблон в нужной приложухе :mrgreen:
Изменить сам шаблон НИЗЗЯ. Нужно выполнить платеж и по-новой сохранить шаблон.

В МАБе можно на основании существующего шаблона создать новый БЕЗ собственно платежа. Для этого ДО ввода СМС-пароля нуна нажать кнопу Вернуться, отредактировать шаблон (чаще всего эт просто скопипастить новый ИБАН) и сохранить шаблон под новым именем.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:52

Amethyst
зробіть NFT токени із малюнків і продавайте по 100К за кожен! (сучасна модернова шизуха, пардоньте, бузінесс)
greenozon
 
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