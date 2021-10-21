Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:38

копейка написав: Каким образом можно изменить шаблон (в том числе название), изменить ярлык шаблона можно, но при открытии - в шаблоне к примеру название шаблона остается иным (первоначальным). Как это поправить? Каким образом можно изменить шаблон (в том числе название), изменить ярлык шаблона можно, но при открытии - в шаблоне к примеру название шаблона остается иным (первоначальным). Как это поправить?

Когда запускается платеж, то вместо названия ярлыка уже светится имя Получателя. Т.е. если проморгал на шо свайпил, то нуна откатываться назад, т.к. у меня половина получателей эт я самТут помогает сама иконка шаблона - картинка банка/карты получателя, я их собираю спецом для СенсаУ Алки шаблоны есть в МАБе и Сенсе и они независимы др. от др.Шобы "перенести" шаблон из МАБа в Сенс (или наоборот) нужно сделать платеж по этому шаблону, а затем в Сенсе/МАБе найти в хистори этот платеж и по нему создать таки шаблон в нужной приложухеИзменить сам шаблон НИЗЗЯ. Нужно выполнить платеж и по-новой сохранить шаблон.В МАБе можно на основании существующего шаблона создать новый БЕЗ собственно платежа. Для этого ДО ввода СМС-пароля нуна нажать кнопу Вернуться, отредактировать шаблон (чаще всего эт просто скопипастить новый ИБАН) и сохранить шаблон под новым именем.