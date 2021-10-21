Так и не выходите. Нужно ж банку как-то за Вами следить через камеру, микрофон, геолокацию и чтение смс-ок. Что он, возможно, делает даже когда и выйдете, но не выгрузите аппликуху из памяти. Клиентоориентированность, однако. Банк должен все знать о клиенте
копейка написав:Каким образом можно изменить шаблон (в том числе название), изменить ярлык шаблона можно, но при открытии - в шаблоне к примеру название шаблона остается иным (первоначальным). Как это поправить?
Изменить название можно в меню шаблона: открываете шаблон и открываете справа вверху меню. Возле названия шаблона изображение ручки.
Сьогодні в Сенсі (на 3 день) з"явились категорії на вибір КБ. Тільки три, з яких максимально 3% за кредитні кафе і ресторани. Продукти 1% за кредитні і власні. Квіти 10%. Так завжди з % і кількістю категорій чи це на перший раз, щоб не сильно радів ? Бо ж ніби в описі - до семи категорій + партнери.
Востаннє редагувалось stas_rst в П'ят 22 жов, 2021 08:21, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst написав:Сьогодні в Сенсі (на 3 день) з"явились категорії на вибір КБ. Тільки три, з яких максимально 3% за кредитні кафе і ресторани. Продукти 1% за кредитні і власні. Ківти 10%. Так завжди з % і кількістю категорій чи це на перший раз, щоб не сильно радів ? Бо ж ніби в описі - до семи категорій + партнери.
Сама программа построена так что чем больше вы будете набирать бвллов (орехов кэшью) тем выше будет ваш статус в программе и больше категорий для выбора будет вам предлагаться каждый месяц на выбор. Посмотрите условия самой программы там это описано.
Так и не выходите. Нужно ж банку как-то за Вами следить через камеру, микрофон, геолокацию и чтение смс-ок. Что он, возможно, делает даже когда и выйдете, но не выгрузите аппликуху из памяти. Клиентоориентированность, однако. Банк должен все знать о клиенте
вообще то алле можно не давать доступ до всех тех вещей о которых говорите. приложуха аллы не требует обязательного доступа при установке. это вам не #зеленелайно
копейка написав:Каким образом можно изменить шаблон (в том числе название), изменить ярлык шаблона можно, но при открытии - в шаблоне к примеру название шаблона остается иным (первоначальным). Как это поправить?
Когда запускается платеж, то вместо названия ярлыка уже светится имя Получателя. Т.е. если проморгал на шо свайпил, то нуна откатываться назад, т.к. у меня половина получателей эт я сам Тут помогает сама иконка шаблона - картинка банка/карты получателя, я их собираю спецом для Сенса У Алки шаблоны есть в МАБе и Сенсе и они независимы др. от др. Шобы "перенести" шаблон из МАБа в Сенс (или наоборот) нужно сделать платеж по этому шаблону, а затем в Сенсе/МАБе найти в хистори этот платеж и по нему создать таки шаблон в нужной приложухе Изменить сам шаблон НИЗЗЯ. Нужно выполнить платеж и по-новой сохранить шаблон.
В МАБе можно на основании существующего шаблона создать новый БЕЗ собственно платежа. Для этого ДО ввода СМС-пароля нуна нажать кнопу Вернуться, отредактировать шаблон (чаще всего эт просто скопипастить новый ИБАН) и сохранить шаблон под новым именем.