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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9969997099719972>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:45

Что-то мне уже не нравится как здесь все работает. Установил Сенс.
Начал оформление карты. Выбрал через видеозвонок. И у меня черный экран. Что-то не работает или у меня, или у них.
Почему не сделать способ оформления, как был у Мони, Обанка, Спортбанка и других диджитал банков? К чему эти усложнения?
slktym007
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:48

[quote="5319717:slktym007"]Что-то мне уже не нравится как здесь все работает. Установил Сенс.
Начал оформление карты. Выбрал через видеозвонок. И у меня черный экран. Что-то не работает или у меня, или у них.
Почему не сделать способ оформления, как был у Мони, Обанка, Спортбанка и других диджитал банков? К чему эти усложнения?[/quote
Добрий день! Напишіть нам в приватні повідмлення ваші ПІБ та номер телефону. Потрібно все детально перевірити.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:00

Alfa_Bank
Добрий день, підкажіть будь ласка, чи сумується кешбек 1%, якщо я вже затягнув на дебетову карту через сенс гроші 50т та якщо я відкрию нову кредитку хамелеон, то на неї теж зможу тягнути з іншого банку і отримати кешбек 1%?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:08

  Rainbow написав:Alfa_Bank
Добрий день, підкажіть будь ласка, чи сумується кешбек 1%, якщо я вже затягнув на дебетову карту через сенс гроші 50т та якщо я відкрию нову кредитку хамелеон, то на неї теж зможу тягнути з іншого банку і отримати кешбек 1%?


Добрий день! Можна отримати до 500 бонусів не за кожну картку, а на клієнта ;)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:09

  Rainbow написав:Alfa_Bank
Добрий день, підкажіть будь ласка, чи сумується кешбек 1%, якщо я вже затягнув на дебетову карту через сенс гроші 50т та якщо я відкрию нову кредитку хамелеон, то на неї теж зможу тягнути з іншого банку і отримати кешбек 1%?

Нет, конечно. 50к - это на аккаунт, на все карты.
Какой хитрый человек )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:41

  slktym007 написав:Что-то мне уже не нравится как здесь все работает. Установил Сенс.
Начал оформление карты. Выбрал через видеозвонок. И у меня черный экран. Что-то не работает или у меня, или у них.
Почему не сделать способ оформления, как был у Мони, Обанка, Спортбанка и других диджитал банков? К чему эти усложнения?


не знаю как у ОБанка, но у мони идентификация клиента происходит на точке выдачи карты. из диджитал у мони только прием отфотканых доков. у спортбанка идентификацию проводит курьер но степень ответственности не понятна кто будет отвечать за кредит оформленный по чужим сканам.
так что не считаю моно и спортбанк образцами для подражания.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:55

mustbe
Ребята, спасибо за ответы!
Ну а вдруг :D :oops:
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:08

  mephala написав:
  slktym007 написав:Что-то мне уже не нравится как здесь все работает. Установил Сенс.
Начал оформление карты. Выбрал через видеозвонок. И у меня черный экран. Что-то не работает или у меня, или у них.
Почему не сделать способ оформления, как был у Мони, Обанка, Спортбанка и других диджитал банков? К чему эти усложнения?


не знаю как у ОБанка, но у мони идентификация клиента происходит на точке выдачи карты. из диджитал у мони только прием отфотканых доков. у спортбанка идентификацию проводит курьер но степень ответственности не понятна кто будет отвечать за кредит оформленный по чужим сканам.
так что не считаю моно и спортбанк образцами для подражания.


У вас достаточно устарелая информация, про bankID слыхали?

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/04/15/659436/

работает уже достаточно долго, чтобы знать о такой функции
R3WIND
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:11

  mustbe написав:
  Rainbow написав:Alfa_Bank
Добрий день, підкажіть будь ласка, чи сумується кешбек 1%, якщо я вже затягнув на дебетову карту через сенс гроші 50т та якщо я відкрию нову кредитку хамелеон, то на неї теж зможу тягнути з іншого банку і отримати кешбек 1%?

Нет, конечно. 50к - это на аккаунт, на все карты.
Какой хитрый человек )

Аналогічно цікавить по горіхах ? Усі картки сумуються до максимальної ?
І 1000 по категоріях - це брудними ?
Також про 5000 - як зрозуміти "повертай на картку щомісяця реальними грошима", якщо ліміт - 1000 бонусів кеш"ю ? Мається на увазі сумарно 1К по категоріях + за сплату ЕплПей + Акційний КБ ? Це ж що потрібно в такому випадку купувати, щоб по 0,5% набити 4К додатково ?
Я не хитрий, я перестраховуюсь :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:37

  stas_rst написав:Аналогічно цікавить по горіхах ? Усі картки сумуються до максимальної ?
І 1000 по категоріях - це брудними ?
Також про 5000 - як зрозуміти "повертай на картку щомісяця реальними грошима", якщо ліміт - 1000 бонусів кеш"ю ? Мається на увазі сумарно 1К по категоріях + за сплату ЕплПей + Акційний КБ ? Це ж що потрібно в такому випадку купувати, щоб по 0,5% набити 4К додатково ?
Я не хитрий, я перестраховуюсь :)

Можна збирати горіхи не один місяць і потім вивести одразу багато :) Також не забувайте про акції, за які насипаємо горішки. Що до ліміту на підвищені категорії в 1 000 бонусів, то це ліміт на клієнта, а не на кожну картку окрему
Alfa_Bank
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