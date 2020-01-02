Что-то мне уже не нравится как здесь все работает. Установил Сенс. Начал оформление карты. Выбрал через видеозвонок. И у меня черный экран. Что-то не работает или у меня, или у них. Почему не сделать способ оформления, как был у Мони, Обанка, Спортбанка и других диджитал банков? К чему эти усложнения?
[quote="5319717:slktym007"]Что-то мне уже не нравится как здесь все работает. Установил Сенс. Начал оформление карты. Выбрал через видеозвонок. И у меня черный экран. Что-то не работает или у меня, или у них. Почему не сделать способ оформления, как был у Мони, Обанка, Спортбанка и других диджитал банков? К чему эти усложнения?[/quote Добрий день! Напишіть нам в приватні повідмлення ваші ПІБ та номер телефону. Потрібно все детально перевірити.
Alfa_Bank Добрий день, підкажіть будь ласка, чи сумується кешбек 1%, якщо я вже затягнув на дебетову карту через сенс гроші 50т та якщо я відкрию нову кредитку хамелеон, то на неї теж зможу тягнути з іншого банку і отримати кешбек 1%?
Rainbow написав:Alfa_Bank Добрий день, підкажіть будь ласка, чи сумується кешбек 1%, якщо я вже затягнув на дебетову карту через сенс гроші 50т та якщо я відкрию нову кредитку хамелеон, то на неї теж зможу тягнути з іншого банку і отримати кешбек 1%?
Добрий день! Можна отримати до 500 бонусів не за кожну картку, а на клієнта
Rainbow написав:Alfa_Bank Добрий день, підкажіть будь ласка, чи сумується кешбек 1%, якщо я вже затягнув на дебетову карту через сенс гроші 50т та якщо я відкрию нову кредитку хамелеон, то на неї теж зможу тягнути з іншого банку і отримати кешбек 1%?
Нет, конечно. 50к - это на аккаунт, на все карты. Какой хитрый человек )
slktym007 написав:Что-то мне уже не нравится как здесь все работает. Установил Сенс. Начал оформление карты. Выбрал через видеозвонок. И у меня черный экран. Что-то не работает или у меня, или у них. Почему не сделать способ оформления, как был у Мони, Обанка, Спортбанка и других диджитал банков? К чему эти усложнения?
не знаю как у ОБанка, но у мони идентификация клиента происходит на точке выдачи карты. из диджитал у мони только прием отфотканых доков. у спортбанка идентификацию проводит курьер но степень ответственности не понятна кто будет отвечать за кредит оформленный по чужим сканам. так что не считаю моно и спортбанк образцами для подражания.
slktym007 написав:Что-то мне уже не нравится как здесь все работает. Установил Сенс. Начал оформление карты. Выбрал через видеозвонок. И у меня черный экран. Что-то не работает или у меня, или у них. Почему не сделать способ оформления, как был у Мони, Обанка, Спортбанка и других диджитал банков? К чему эти усложнения?
не знаю как у ОБанка, но у мони идентификация клиента происходит на точке выдачи карты. из диджитал у мони только прием отфотканых доков. у спортбанка идентификацию проводит курьер но степень ответственности не понятна кто будет отвечать за кредит оформленный по чужим сканам. так что не считаю моно и спортбанк образцами для подражания.
У вас достаточно устарелая информация, про bankID слыхали?
Rainbow написав:Alfa_Bank Добрий день, підкажіть будь ласка, чи сумується кешбек 1%, якщо я вже затягнув на дебетову карту через сенс гроші 50т та якщо я відкрию нову кредитку хамелеон, то на неї теж зможу тягнути з іншого банку і отримати кешбек 1%?
Нет, конечно. 50к - это на аккаунт, на все карты. Какой хитрый человек )
Аналогічно цікавить по горіхах ? Усі картки сумуються до максимальної ? І 1000 по категоріях - це брудними ? Також про 5000 - як зрозуміти "повертай на картку щомісяця реальними грошима", якщо ліміт - 1000 бонусів кеш"ю ? Мається на увазі сумарно 1К по категоріях + за сплату ЕплПей + Акційний КБ ? Це ж що потрібно в такому випадку купувати, щоб по 0,5% набити 4К додатково ? Я не хитрий, я перестраховуюсь
stas_rst написав:Аналогічно цікавить по горіхах ? Усі картки сумуються до максимальної ? І 1000 по категоріях - це брудними ? Також про 5000 - як зрозуміти "повертай на картку щомісяця реальними грошима", якщо ліміт - 1000 бонусів кеш"ю ? Мається на увазі сумарно 1К по категоріях + за сплату ЕплПей + Акційний КБ ? Це ж що потрібно в такому випадку купувати, щоб по 0,5% набити 4К додатково ? Я не хитрий, я перестраховуюсь
Можна збирати горіхи не один місяць і потім вивести одразу багато Також не забувайте про акції, за які насипаємо горішки. Що до ліміту на підвищені категорії в 1 000 бонусів, то це ліміт на клієнта, а не на кожну картку окрему