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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9969997099719972

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:50

Alfa_Bank Дякую!
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:08

  mephala написав:не считаю моно и спортбанк образцами для подражания.

Тем более, что моно это вообще не банк, а про спортбанк я впервые слышу. Чем он примечателен?
newbie
 
Повідомлень: 6538
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  #<1 ... 9969997099719972
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