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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:08
Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:19
Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:58
Re: Альфа-Банк
Ваащето наоборот!
Можно заработать орехов сразу багато. Например, купить вагон подсолнечного масла, расплатившись токеном с браслета МиБэнд, а потом типавыводить те орехи по 5К/мес
Причем, во 1х, Алка ж может и забанить за такой шахер-махер, а во 2х, сам вывод орехофф проблематичный, т.к. шобы вывести 5К орехов, нуна сначало шото купить (ненужное?) на 5К/0,805=6211...
И в этом вся Алка -- с ней не соскучишься
Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:02
Amethyst а чекати необхідний вид товару з пропонованого списку, за який повертають кошти, таке дуже геморно?
Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:11
Ну да, мне вот уже полгода не предлагают маркетплейс.
Аллюсик заботится, шобы я не потратил там лишнего, бо весною удачно скупился тыщ на 15 на Али с КБ 2% или 3%
Вот купил холодильник летом, и уже 3 мес нема Вседлядому. Заботливая, ёпт
Все думаю как забанить себе Кино и Химчистку. Думаю ковров от соседей насдавать в химчистку и тада забанят Химчистку, но появится шото путнее
Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:11
Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:18
Мизантрóп Дякую. Я, мабуть, не зовсім точно озвучив проблему
Amethyst все правильно зрозумів і я майже все - також
Тільки не можу до кінця зрозуміти, чого саме чекати покупку з "Маркетплейс" чи т.п. для виводу горіхів, зароблених в інших категоріях ?
Тобто, купуючи умовно "холодильник" в категорії "вседлядому", протягом 30 днів має випасти знову категорія "ВдД", але уже в пропозиціях для виводу горіхів, отриманих за той же холодильник раніше ?
Все так просто, що аж складно Я тепер розумію, що кросворди для покращення пам"яті на старості - фігня повна в порівнянні з горіхами Альфи
Востаннє редагувалось stas_rst в П'ят 22 жов, 2021 18:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:39
Re: Альфа-Банк
В этом плане (для вывода) ничо специально ждать не нуна.
Вывод -- эт ваащето погашение покупки, сделаной в пределах последних 30 дней.
Какие мона гасить покупки отображается под иконкой Орехов.
Обычно эт покупки, которые отсутствуют в исключениях программы и вас есть достаточно орехов с учетом 0,805.
Никто ж не мешает зарабатывать орехи оплачивая покупки частями, а потом какуюто часть и загасить орехами (после проводки по счету, через 2..3 дн)
Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:43
Amethyst Дякую!
Буду тестити уже на необхідній сумі горіхів. Поки буду чекати кінця місяця і 500 за 50К
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