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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9970997199729973>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:50

Alfa_Bank Дякую!
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:08

  mephala написав:не считаю моно и спортбанк образцами для подражания.

Тем более, что моно это вообще не банк, а про спортбанк я впервые слышу. Чем он примечателен?
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:19

  newbie написав:
  mephala написав:не считаю моно и спортбанк образцами для подражания.

Тем более, что моно это вообще не банк, а про спортбанк я впервые слышу. Чем он примечателен?

ничем-там спорт ,а не финкультура :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:58

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Можна збирати горіхи не один місяць і потім вивести одразу багато

Ваащето наоборот!
Можно заработать орехов сразу багато. Например, купить вагон подсолнечного масла, расплатившись токеном с браслета МиБэнд, а потом типавыводить те орехи по 5К/мес :mrgreen:
Причем, во 1х, Алка ж может и забанить за такой шахер-махер, а во 2х, сам вывод орехофф проблематичный, т.к. шобы вывести 5К орехов, нуна сначало шото купить (ненужное?) на 5К/0,805=6211...
И в этом вся Алка -- с ней не соскучишься :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:02

Amethyst а чекати необхідний вид товару з пропонованого списку, за який повертають кошти, таке дуже геморно?
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:11

  stas_rst написав:Amethyst а чекати необхідний вид товару з пропонованого списку, за який повертають кошти, таке дуже геморно?

Ну да, мне вот уже полгода не предлагают маркетплейс.
Аллюсик заботится, шобы я не потратил там лишнего, бо весною удачно скупился тыщ на 15 на Али с КБ 2% или 3% :mrgreen:
Вот купил холодильник летом, и уже 3 мес нема Вседлядому. Заботливая, ёпт :)
Все думаю как забанить себе Кино и Химчистку. Думаю ковров от соседей насдавать в химчистку и тада забанят Химчистку, но появится шото путнее :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:11

  stas_rst написав:Amethyst а чекати необхідний вид товару з пропонованого списку, за який повертають кошти, таке дуже геморно?

до 3-х дней,не гемор,карта юзается,как все остальные-гроши вертятся
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:18

Мизантрóп Дякую. Я, мабуть, не зовсім точно озвучив проблему :)
Amethyst все правильно зрозумів і я майже все - також :)
Тільки не можу до кінця зрозуміти, чого саме чекати покупку з "Маркетплейс" чи т.п. для виводу горіхів, зароблених в інших категоріях ?
Тобто, купуючи умовно "холодильник" в категорії "вседлядому", протягом 30 днів має випасти знову категорія "ВдД", але уже в пропозиціях для виводу горіхів, отриманих за той же холодильник раніше ?
Все так просто, що аж складно :) Я тепер розумію, що кросворди для покращення пам"яті на старості - фігня повна в порівнянні з горіхами Альфи :)
Востаннє редагувалось stas_rst в П'ят 22 жов, 2021 18:40, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:39

Re: Альфа-Банк

  stas_rst написав:Тільки не можу до кінця зрозуміти

В этом плане (для вывода) ничо специально ждать не нуна.
Вывод -- эт ваащето погашение покупки, сделаной в пределах последних 30 дней.
Какие мона гасить покупки отображается под иконкой Орехов.
Обычно эт покупки, которые отсутствуют в исключениях программы и вас есть достаточно орехов с учетом 0,805.
Никто ж не мешает зарабатывать орехи оплачивая покупки частями, а потом какуюто часть и загасить орехами (после проводки по счету, через 2..3 дн) :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:43

Amethyst Дякую!
Буду тестити уже на необхідній сумі горіхів. Поки буду чекати кінця місяця і 500 за 50К
stas_rst
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