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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9970997199729973

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:52

Alfa_Bank Интересно кто писал познавательную статью для Sens-a?
"Пільговий період: хто, навіщо, як?"
https://now.alfabank.com.ua/#/article/e ... db164bdfb7

Відлік пільгового періоду ведеться від дати початку розрахункового (звітного) періоду.
Далі — надважлива деталь! Банки, як правило, заявляють тривалість грейс-періоду до 62 днів.
Ключове тут — “до”: максимальний грейс можна отримати лише раз на рік і тільки в діапазоні грудень-січень.
Це єдині два місяці поспіль з 31 днем у складі.

Как насчет других єдиних двох місяців поспіль з 31 днем у складі: липень+серпень? :D
Wolfenstein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:23

Re: Альфа-Банк

Ще один затик: Сенсаційний бонус для Хамону діє при поповненні Цифрового Хамону ? Чи тільки уже після отримання і поповнення пластику ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:32

  stas_rst написав:Ще один затик: Сенсаційний бонус для Хамону діє при поповненні Цифрового Хамону ? Чи тільки уже після отримання і поповнення пластику ?

За пополнение цифровой карты Хамелеон тоже начислят такой бонус.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:35

Oktawa Дякую. Спасли від необдуманих кроків - повторних транзакцій на пластик, який приїде завтра :) Сподіваюсь, невеликий залишок в межах 50К, який завтра чи в понеділок закину уже на пластик, засумується із цифровим ? Чи добити на цифровий ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:38

Re: Альфа-Банк

Суббота 23 октября рабочий день, воскресенье 24 октября выходной.
При попонении картой другого банка в my.alfabank.com.ua - Платеж будет совершен 24.10.2021.
Alfa_Bank исправьте ошибку пожалуйста.
Востаннє редагувалось Kevin в П'ят 22 жов, 2021 19:39, всього редагувалось 1 раз.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:39

  Wolfenstein написав:Alfa_Bank Интересно кто писал познавательную статью для Sens-a?
"Пільговий період: хто, навіщо, як?"
https://now.alfabank.com.ua/#/article/e ... db164bdfb7

Відлік пільгового періоду ведеться від дати початку розрахункового (звітного) періоду.
Далі — надважлива деталь! Банки, як правило, заявляють тривалість грейс-періоду до 62 днів.
Ключове тут — “до”: максимальний грейс можна отримати лише раз на рік і тільки в діапазоні грудень-січень.
Це єдині два місяці поспіль з 31 днем у складі.

Как насчет других єдиних двох місяців поспіль з 31 днем у складі: липень+серпень? :D

То вже інші два єдині місяці, вони посеред року, їх складніше шукати :D
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:43

  Kevin написав:Суббота 23 октября рабочий день, воскресенье 24 октября выходной.
При попонении картой другого банка в my.alfabank.com.ua - Платеж будет совершен 24.10.2021.
Alfa_Bank исправьте ошибку пожалуйста.

Ви провели операцію сьогодні, а в МАВ пишеться дата завершення 24/10 ?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:53

  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:Суббота 23 октября рабочий день, воскресенье 24 октября выходной.
При попонении картой другого банка в my.alfabank.com.ua - Платеж будет совершен 24.10.2021.
Alfa_Bank исправьте ошибку пожалуйста.

Ви провели операцію сьогодні, а в МАВ пишеться дата завершення 24/10 ?


Скрин ошибки отправил в личные сообщения.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:53

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:Суббота 23 октября рабочий день, воскресенье 24 октября выходной.
При попонении картой другого банка в my.alfabank.com.ua - Платеж будет совершен 24.10.2021.
Alfa_Bank исправьте ошибку пожалуйста.

Ви провели операцію сьогодні, а в МАВ пишеться дата завершення 24/10 ?


Скрин ошибки отправил в личные сообщения.


Эта ошибка массовая.
Kevin
 
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