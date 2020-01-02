Відлік пільгового періоду ведеться від дати початку розрахункового (звітного) періоду. Далі — надважлива деталь! Банки, як правило, заявляють тривалість грейс-періоду до 62 днів. Ключове тут — “до”: максимальний грейс можна отримати лише раз на рік і тільки в діапазоні грудень-січень. Це єдині два місяці поспіль з 31 днем у складі.
Как насчет других єдиних двох місяців поспіль з 31 днем у складі: липень+серпень?
Oktawa Дякую. Спасли від необдуманих кроків - повторних транзакцій на пластик, який приїде завтра Сподіваюсь, невеликий залишок в межах 50К, який завтра чи в понеділок закину уже на пластик, засумується із цифровим ? Чи добити на цифровий ?
Відлік пільгового періоду ведеться від дати початку розрахункового (звітного) періоду. Далі — надважлива деталь! Банки, як правило, заявляють тривалість грейс-періоду до 62 днів. Ключове тут — “до”: максимальний грейс можна отримати лише раз на рік і тільки в діапазоні грудень-січень. Це єдині два місяці поспіль з 31 днем у складі.
Как насчет других єдиних двох місяців поспіль з 31 днем у складі: липень+серпень?
То вже інші два єдині місяці, вони посеред року, їх складніше шукати
Kevin написав:Суббота 23 октября рабочий день, воскресенье 24 октября выходной. При попонении картой другого банка в my.alfabank.com.ua - Платеж будет совершен 24.10.2021. Alfa_Bank исправьте ошибку пожалуйста.
Ви провели операцію сьогодні, а в МАВ пишеться дата завершення 24/10 ?
Kevin написав:Суббота 23 октября рабочий день, воскресенье 24 октября выходной. При попонении картой другого банка в my.alfabank.com.ua - Платеж будет совершен 24.10.2021. Alfa_Bank исправьте ошибку пожалуйста.
Ви провели операцію сьогодні, а в МАВ пишеться дата завершення 24/10 ?
Kevin написав:Суббота 23 октября рабочий день, воскресенье 24 октября выходной. При попонении картой другого банка в my.alfabank.com.ua - Платеж будет совершен 24.10.2021. Alfa_Bank исправьте ошибку пожалуйста.
Ви провели операцію сьогодні, а в МАВ пишеться дата завершення 24/10 ?